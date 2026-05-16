Thailand Open 2026: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कटाया फाइनल का टिकट, इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर

हर बार जब भारतीय जोड़ी ने अंतर कम किया, तो मलेशियाई टीम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और आखिरकार पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय था। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। उन्होंने अपनी बातचीत की दिक्कतों को सुलझाया और चार पॉइंट की बढ़त बनाकर ब्रेक तक 11-9 से आगे हो गए। ब्रेक के बाद गोह और इजुद्दीन ने वापसी की और कुछ देर के लिए कंट्रोल वापस पा लिया। हालांकि, भारतीय जोड़ी ने आक्रामक खेल दिखाया और गेम के आखिर में तीन पॉइंट की बढ़त बना ली।