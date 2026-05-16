Thailand Open 2026: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कटाया फाइनल का टिकट, इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर

सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में जगह बनाई File Photo (Credit: IANS)
Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Thailand Open 2026: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन सुपर 500 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के गोह सेफेई और नूरइजुद्दीन को हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया।
टूर्नामेंट में पहली वरीयता प्राप्त वाली दुनिया की नंबर 4 भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले को 19-21, 22-20, 21-16 से जीता। यह मुकाबला एक घंटे 22 मिनट तक चला। इस जीत के साथ ही मलेशियाई जोड़ी के खिलाफ सात्विक और चिराग की जोड़ी का रिकॉर्ड अब 8-2 हो गया है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद सात्विक और चिराग ने बैंकॉक में भारत की उम्मीदों को आगे बढ़ाया और सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय जोड़ी का लक्ष्य 2024 में थाईलैंड ओपन जीतने के बाद अपना पहला खिताब और 2025 में चाइना मास्टर्स के बाद अपना पहला फाइनल खेलना था।
मलेशियाई जोड़ी ने दमदार आगाज किया और वह शुरुआत में 3-1 से आगे चल रहे थे। हालांकि, जल्द ही सात्विक और चिराग ने वापसी की और स्कोर को 7-7 से बराबर कर दिया। हालांकि, गोह और इज़ुद्दीन की जोड़ी ने एक बार फिर बढ़त हासिल की। मलेशियाई जोड़ी ने इंटरवल तक तीन पॉइंट की बढ़त बनाई और बाद में स्कोर को 18-12 कर दिया। हालांकि, इसके बाद सात्विक और चिराग ने शानदार वापसी की। उन्होंने लगातार चार पॉइंट अर्जित किए।
हर बार जब भारतीय जोड़ी ने अंतर कम किया, तो मलेशियाई टीम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और आखिरकार पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय था। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। उन्होंने अपनी बातचीत की दिक्कतों को सुलझाया और चार पॉइंट की बढ़त बनाकर ब्रेक तक 11-9 से आगे हो गए। ब्रेक के बाद गोह और इजुद्दीन ने वापसी की और कुछ देर के लिए कंट्रोल वापस पा लिया। हालांकि, भारतीय जोड़ी ने आक्रामक खेल दिखाया और गेम के आखिर में तीन पॉइंट की बढ़त बना ली।
जब ऐसा लग रहा था कि सात्विक और चिराग आराम से जीत जाएंगे, तभी मलेशियाई टीम ने दो गेम पॉइंट बचाकर स्कोर 20-20 से बराबर कर दिया, जिससे दोनों टीमों के बीच पहला अतिरिक्त-पॉइंट्स का स्कोर बना। इसके बाद टूर्नामेंट की सबसे अच्छी रैलियों में से एक हुई, जिसमें जबरदस्त डिफेंस, तेज नेट एक्सचेंज और लगातार अटैक हुए। सात्विक ने आखिरकार मलेशियाई टीम की पहुंच से बाहर एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और भारतीयों ने दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया।
इसी लय को बरकरार रखते हुए सात्विक और चिराग ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रविवार के फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नांडो और डेनियल मार्थिन या चीन के ही जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा।
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