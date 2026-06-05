अरशद नदीम के बाद अब श्रीलंका केजेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा ने तोड़ा नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड, 92.62 मीटर दूर फेंका भाला

रुमेश का यह थ्रो 2024 ओलंपिक फाइनल के बाद से दुनिया का सबसे लंबा थ्रो भी रहा। इस प्रदर्शन ने उन्हें दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स पर स्पष्ट बढ़त दिलाई, जिन्होंने 83.91 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, विश्व कांस्य पदक विजेता कर्टिस थॉम्पसन तीसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद पथिरगे ने खुशी जताते हुए कहा कि यह जीत उनके लिए किसी उत्सव जैसी है। उनका कहना था कि इस तरह का प्रदर्शन उनके करियर के सबसे खास पलों में से एक है।