5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

अरशद नदीम के बाद अब श्रीलंका केजेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा ने तोड़ा नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड, 92.62 मीटर दूर फेंका भाला

रुमेश ने 92.62 मीटर का थ्रो फेंकते हुए 20 साल से कायम एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.34 मीटर के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। इस ऐतिहासिक थ्रो के साथ वह दुनिया की ऑल-टाइम लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि वह दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो करने वाले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 05, 2026

rumesh tharanga

श्रीलंका के स्टार जेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरगे (photo - IANS)

Rumesh Tharanga surpasses Neeraj Chopra: श्रीलंका के स्टार जेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरगे ने वांडा डायमंड लीग की प्रतिष्ठित गोल्डन गाला पिएत्रो मेनेया प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 92.62 मीटर दूर भाला फेंका और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

पथिरगे ने अपने पहले ही प्रयास में 84.49 मीटर का थ्रो किया, जो जीत के लिए काफी माना जा रहा था। हालांकि, इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 90 मीटर की दूरी को भी पार कर दिया। इसी थ्रो के साथ ही वह साल 2026 सीजन में 90 मीटर या उससे अधिक दूरी का थ्रो फेंकने वाले पहले एथलीट बने।

रुमेश ने 92.62 मीटर का थ्रो फेंका

रुमेश ने 92.62 मीटर का थ्रो फेंकते हुए 20 साल से कायम एंड्रियास थोरकिल्डसन के 90.34 मीटर के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। इस ऐतिहासिक थ्रो के साथ वह दुनिया की ऑल-टाइम लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि वह दूसरा सबसे बेस्ट थ्रो करने वाले एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो फेंका था।

2024 ओलंपिक फाइनल के बाद से दुनिया का सबसे लंबा थ्रो

रुमेश का यह थ्रो 2024 ओलंपिक फाइनल के बाद से दुनिया का सबसे लंबा थ्रो भी रहा। इस प्रदर्शन ने उन्हें दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स पर स्पष्ट बढ़त दिलाई, जिन्होंने 83.91 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, विश्व कांस्य पदक विजेता कर्टिस थॉम्पसन तीसरे स्थान पर रहे। जीत के बाद पथिरगे ने खुशी जताते हुए कहा कि यह जीत उनके लिए किसी उत्सव जैसी है। उनका कहना था कि इस तरह का प्रदर्शन उनके करियर के सबसे खास पलों में से एक है।

जीत के बाद पथिरेज ने कहा, "मैंने आज नेशनल रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश की और मैं इसे तीन मीटर बेहतर करने में कामयाब रहा। भले ही आज मेरे सिर्फ दो प्रयास ही वैध रहे, लेकिन मैं मानसिक तौर पर काफी स्थिर हूं। रबात में बहुत गर्मी थी, लेकिन रोम का मौसम अच्छा है और दूर तक थ्रो करने के लिए आदर्श परिस्थितियां लग रही थीं।"

इस कामयाबी के साथ ही रुमेश 90 मीटर का थ्रो करने वाले सिर्फ चौथे एशियाई बन गए हैं। उनसे पहले चीनी ताइपे के चेंग चाओ-सुन (91.36 मीटर), भारत के नीरज चोपड़ा (90.23 मीटर) और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन व पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम हैं, जिन्होंने कई बार यह आंकड़ा पार किया है।

ऋषभ पंत खेलेंगे अपना 50वां टेस्ट, एमएस धोनी और सैयद किरमानी के खास क्लब में होगी एंट्री

ये भी पढ़ें
Rishabh Pant 50th Test match, Rishabh Pant MS Dhoni record, India vs Afghanistan Test Mullanpur,

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Jun 2026 04:24 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / अरशद नदीम के बाद अब श्रीलंका केजेवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा ने तोड़ा नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड, 92.62 मीटर दूर फेंका भाला

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Indonesia open: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, आयुष शेट्टी भी हारे, सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त

अन्य खेल

विनेश फोगाट का टूटा एशियन गेम्स खेलने का सपना, ट्रायल्स में हारने के बाद WFI अध्यक्ष को किया यह इशारा, Video वायरल

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Vinesh Phogat को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में ले सकेंगी हिस्सा

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Vinesh Phogat Comback: रेसलर विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, WFI को फटकार, एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिली

Vinesh Phogat
अन्य खेल

विनेश फोगाट की याचिका पर हाईकोर्ट का डब्ल्यूएफआई को नोटिस, त्काल राहत देने से इनकार, 6 जुलाई को अगली सुनवाई

Vinesh Phogat
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.