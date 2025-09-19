वर्ल्ड चैंपियनशिप में हार के बाद नीरज चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या था उनका लक्ष्य

World Athletics Championship 2025: जापान की राजधानी टोक्यो में गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन का फाइनल खेला गया। भारत के स्टार जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। वह आठवें स्थान पर रहे। चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें सीजन के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर लिखा, "मैंने टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप में सीजन के अंत की उम्मीद इस तरह नहीं की थी। मैं तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह मेरे लिए नहीं था।"