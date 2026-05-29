Vinesh Phogat को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में ले सकेंगी हिस्सा

बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 22 मई को एशियन गेम्स 2026 के लिए आगामी सेलेक्‍शन ट्रायल्स में फोगाट के हिस्सा लेने के लिए मंजूरी दे दी थी। बेंच ने कहा था कि डब्‍ल्‍यूफआई की सेलेक्शन पॉलिसी में उनके जैसी आइकॉनिक खिलाड़ी को चुनने का अधिकार नहीं है, जो मैटरनिटी ब्रेक से लौट रही हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डब्‍ल्‍यूएआई 30-31 मई को होने वाले ट्रायल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग करे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) का एक इंडिपेंडेंट ऑब्‍जर्वर मौजूद रहे।