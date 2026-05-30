30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

विनेश फोगाट का टूटा एशियन गेम्स खेलने का सपना, ट्रायल्स में हारने के बाद WFI अध्यक्ष को किया यह इशारा, Video वायरल

विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल्स के सेमीफाइनल में युवा रेसलर मीनाक्षी गोयत के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। मीनाक्षी ने उन्हें 6-4 से हरा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 30, 2026

Vinesh Phogat

महिला पहलवान विनेश फोगाट (फाइल फोटो सोर्स: ANI)

Vinesh Phogat Asian Games Trials: लंबी लड़ाई के बाद महिला पहलवान विनेश फोगाट का एशियन गेम्स खेलने का सपना टूट गया। शनिवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित एशियन गेम्स ट्रायल्स के सेमीफाइनल में दिग्गज महिला पहलवान को युवा रेसलर मीनाक्षी गोयत के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस हार के बावजूद विनेश का हौसला नहीं टूटा और जाते - जाते इशरों में उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह को नया चैलेंज दे दिया।

हार के बाद संजय सिंह की तरफ इशारा किया

मीनाक्षी गोयत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिग्गज महिला पहलवान को 6-4 से हरा दिया। हार के तुरंत बाद विनेश फोगाट मैट से बाहर गईं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह दोबारा लौट आईं और उन्होंने संजय सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'मैं वापस आऊंगी,' विनेश का ये रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद की वापसी

इस हार के साथ ही विनेश की वापसी की कोशिश और इस साल के आखिर में जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई करने का मौका खत्म हो गया। विनेश को सुप्रीम कोर्ट और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के दखल के बाद ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति मिली थी, लेकिन 31 वर्षीय विनेश की इस हार के साथ पिछले 48 घंटों के उतार-चढ़ाव भरे और भावनात्मक रूप से बेहद तनावपूर्ण दौर का अंत भी हुआ।

विनेश ने ट्रायल्स में ऐसे समय में हिस्सा लिया, जब उनकी भागीदारी को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई थी। डब्ल्यूएफआई ने शुरुआत में उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग तक ही सीमित रखा था, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। महासंघ के भीतर हुई चर्चाओं और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह के दखल के बाद, शनिवार सुबह इस फैसले को बदल दिया गया और उन्हें उनके पसंदीदा 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी गई।

क्वार्टरफाइनल मुक़ाबले में निशु को हराया

शनिवार को पहले मुकाबले में विनेश ने ज्योति के खिलाफ 7-1 से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन क्वार्टरफाइनल मुकाबला उनके लिए कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा साबित हुआ। निशु का सामना करते हुए, विनेश को एक कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ा, जिसका नतीजा आखिरी पलों तक अनिश्चित बना रहा। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, विनेश ने 7-6 से करीबी जीत हासिल की और टॉप-4 में अपनी जगह बनाई। विनेश एशियन गेम्स में जगह बनाने के अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 जीत दूर रह गईं।

हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, ट्रायल्स का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता गया। आयोजन स्थल से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार, विनेश के क्वार्टरफाइनल मुकाबले के दौरान डब्ल्यूएफआई के कोचों और अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसने पहले से ही बेहद दबाव वाले इस मुकाबले में और भी ज्यादा नाटकीयता जोड़ दी।

मीनाक्षी गोयत को कड़ी टक्कर दी

सेमीफाइनल में उनका मुकाबला मीनाक्षी गोयत से था, जिन्हें इस वर्ग में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जाता है। यह मुकाबला उम्मीदों के मुताबिक ही रहा, जिसमें दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए अंक हासिल किए। आखिर में, मीनाक्षी ने अपना संयम बनाए रखते हुए 6-4 से जीत दर्ज की और विनेश के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के सपने को तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: टीम बाहर हो गई लेकिन वैभव सूर्यवंशी जीतेंगे कम से कम चार अवार्ड, लगातार दूसरी बार मिलेगी ‘कार’
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

30 May 2026 06:18 pm

Published on:

30 May 2026 05:47 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / विनेश फोगाट का टूटा एशियन गेम्स खेलने का सपना, ट्रायल्स में हारने के बाद WFI अध्यक्ष को किया यह इशारा, Video वायरल

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

Vinesh Phogat को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में ले सकेंगी हिस्सा

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Vinesh Phogat Comback: रेसलर विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, WFI को फटकार, एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिली

Vinesh Phogat
अन्य खेल

विनेश फोगाट की याचिका पर हाईकोर्ट का डब्ल्यूएफआई को नोटिस, त्काल राहत देने से इनकार, 6 जुलाई को अगली सुनवाई

Vinesh Phogat
अन्य खेल

Thailand Open 2026: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कटाया फाइनल का टिकट, इतिहास रचने से मात्र एक कदम दूर

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty
अन्य खेल

बैन के दर्द से उबरकर, सऊदी अरब में भारत के इन दो जांबाज एथलीटों ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड

अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल Saudi Athletics Grand Prix 2026 India Gold , Animesh Kujur 200m Gold Riyadh Stadium , Mohammed Afsal 800m National Record Holder
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.