विनेश फोगाट का टूटा एशियन गेम्स खेलने का सपना, ट्रायल्स में हारने के बाद WFI अध्यक्ष को किया यह इशारा, Video वायरल

शनिवार को पहले मुकाबले में विनेश ने ज्योति के खिलाफ 7-1 से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन क्वार्टरफाइनल मुकाबला उनके लिए कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा साबित हुआ। निशु का सामना करते हुए, विनेश को एक कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ा, जिसका नतीजा आखिरी पलों तक अनिश्चित बना रहा। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, विनेश ने 7-6 से करीबी जीत हासिल की और टॉप-4 में अपनी जगह बनाई। विनेश एशियन गेम्स में जगह बनाने के अपने लक्ष्य से सिर्फ 2 जीत दूर रह गईं।