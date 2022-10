'केस तो बनता है' में अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाने पर भड़के अभिषेक बच्चन! बीच में छोड़ा शो, कहा-'दायरे में रहो'

इन दिनों अमेजन मिनी टीवी का शो 'केस तो बनता है' खूब चर्चा में है। शो में अब तक कई हस्तियां दस्तक दे चुकी हैं। ये क कोर्टरूम ड्रामा शो है, जहां बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों पर आरोप लगाए जाते हैं। हाल ही इस शो में अभिषेक बच्चन पहुंचे थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बीच में ही शूटिंग छोड़ दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों 'केस तो बनता है' (Case Toh Banta Hai) शो की खूब चर्चा हो रही है। इस शो में शो की जज कुश कपिला (Kusha Kapila) और वकील रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और वरुण शर्मा (Varun Sharma) सेलेब्स के साथ मस्ती मजाक करते नजर आते हैं।

abhishek bachchan gets angry on father joke he walk out from case toh banta hai shooting