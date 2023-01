अक्षय कुमार की 'कठपुतली' ने ओटीटी पर तोड़ा रिकॉर्ड, अजय देवगन की 'रुद्र' बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज

बॉलीवुड की फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ना कमाल कर पाई हो। लेकिन ओटीटी पर यह सफलता हासिल कर रही हैं। इस कड़ी में बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फ्लॉप हुई फिल्म ओटीटी पर उनका परचम लहरा रहा है। इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी है। चलिए जानते हैं कौन-सी फिल्मों और सीरीज को दर्शक ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

Akshay Kumar 'Cuttputlli' And Ajay Devgan 'Rudra' Became Most Watched Hindi Film And Web Series On OTT