ये हैं Aashram 3 Part 2 जैसी दमदार क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज, जहां सस्पेंस और साजिश का चलता है खेल

2. द फैमिली मैन (The Family Man) मुख्य कलाकार: मनोज बाजपेयी, प्रियामणि, शरद केलकर कहानी: ये कहानी श्रीकांत तिवारी नामक एक मिडिल क्लास आदमी की है, जो नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के लिए गुप्त रूप से काम करता है। एक तरफ उसका पारिवारिक जीवन है और दूसरी तरफ खतरनाक मिशन। एक्शन और सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए बेस्ट सीरीज।

3. इनसाइड एज (Inside Edge) मुख्य कलाकार: विवेक ओबेरॉय, ऋचा चड्ढा, अंगद बेदी कहानी: T20 क्रिकेट की दुनिया में सेट, यह वेब सीरीज मैच फिक्सिंग, सत्ता संघर्ष और छुपे हुए राजों को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि राजनीति और भ्रष्टाचार से भरा व्यापार भी बन चुका है।

4. मानवत मर्डर्स (Manvat Murders)

कहानी: ये वेब सीरीज 1972 में हुए एक दिल दहला देने वाले अपराध पर आधारित है। Footprints on the Sands of Crime किताब से प्रेरित इस सीरीज में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी दिखाई गई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।