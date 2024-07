शिवानी कुमारी के सिर में पड़ गए जुएं, बिग बॉस ने जारी की चेतावनी, घरवालों ने उड़ाया मजाक

Bigg Boss ne yeh Bahut galat kiya Shivani Kumari ke sath …

Bigg Boss ne Shivani ke liye medicated oil bheja balo me juu(lice ) ke liye .. or kaha ki pure ghar me bata doo saavdhaan kardo ..

Ye to seedha seedha mudda banake embarass kiya jaraha hai Shivani ko sab mzak udare h pic.twitter.com/XGAv0ry26s