Call Me Bae First Song Release: अनन्या पांडे की ‘कॉल मी बे’ बेव सीरीज का पहला गाना रिलीज

Ananya Pandey Upcoming Web Series: अनन्या पांडे की ‘कॉल मी बे’ बेव सीरीज में पहचान और रोमांस से जुड़ी हुई कठिनाइयों से जूझती एक युवा महिला को दिखाया गया है।

मुंबई•Aug 27, 2024 / 06:18 pm• Saurabh Mall

Ananya Pandey

Call Me Bae: अनन्या पांडे स्टारर बेव सीरीज ‘कॉल मी बे’ (Call Me Bae First Song Release) का पहला गाना मंगलवार को रिलीज कर दिया गया। ‘वेख सोनिया’ नाम के इस गीत में अभिनेत्री कार से किसी शख्स या प्यार की तलाश करती हुई दिख रही हैं।

Call Me Bae Trailer यह गीत अनन्या की जीवंत और छोटी यात्रा की किसी खास विषय पर अपने आप में खुद को ढूंढ रही लड़की को दिखाता है। इस संगीत में चल रहे सीन एक जगह पर रुकने को मजबूर कर देते हैं। इस संगीत में अन्नया को मुंबई में अपने नए जीवन में कदम रखते हुए दिखाया गया है। यह गीत अनन्या की जीवंत और छोटी यात्रा की किसी खास विषय पर अपने आप में खुद को ढूंढ रही लड़की को दिखाता है। इस संगीत में चल रहे सीन एक जगह पर रुकने को मजबूर कर देते हैं। इस संगीत में अन्नया को मुंबई में अपने नए जीवन में कदम रखते हुए दिखाया गया है। Call Me Bae First Song Release आपका प्यार और उत्साह जबरदस्त: अनन्या पांडे ट्रैक के बारे में बात करते हुए अनन्या ने लिखा, “ट्रेलर के लिए आपका प्यार और उत्साह जबरदस्त रहा है और मैं अपने किरदार बेला और सीरीज के लिए इससे बेहतर परिचय नहीं करा सकती थी। ट्रैक के बारे में बात करते हुए अनन्या ने लिखा, “ट्रेलर के लिए आपका प्यार और उत्साह जबरदस्त रहा है और मैं अपने किरदार बेला और सीरीज के लिए इससे बेहतर परिचय नहीं करा सकती थी। वह आगे कहती हैं, “जब से मैंने पहली बार ‘वेख सोहनेया’ (Call Me Bae First Song Release) गाना सुना है, मैं उससे जुड़ गई हूं, इसने वाकई मेरा दिल जीत लिया है और मैं अपनी प्लेलिस्ट में इसे बार-बार बजाती हूं। संगीत टीम को इस तरह का माहौल बनाने के लिए बहुत-बहुत बधाई, जिसने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया।” इस गाने में अनन्या को अपनी पहचान और रोमांस से जुड़ी हुई कठिनाइयों से जूझती एक युवा महिला के रूप में दिखाई गया है। गाने के गायक चरण कहते हैं, “‘वेख सोनिया’ अपने अंदर की खूबसूरती और उसके अप्रत्याशित तरीकों से प्यार पाने के बारे में है। हम लोगों के लिए ऐसा अनुभव तैयार करना चाहते थे जो सीरीज की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता हो।” इस गाने में अनन्या को अपनी पहचान और रोमांस से जुड़ी हुई कठिनाइयों से जूझती एक युवा महिला के रूप में दिखाई गया है। गाने के गायक चरण कहते हैं, “‘वेख सोनिया’ अपने अंदर की खूबसूरती और उसके अप्रत्याशित तरीकों से प्यार पाने के बारे में है। हम लोगों के लिए ऐसा अनुभव तैयार करना चाहते थे जो सीरीज की भावनात्मक यात्रा को दर्शाता हो।” ‘वेख सोहनेया’ (Vekh Sohneyaa) को अपनी आवाज़ देते हुए, बॉम्बे द आर्टिस्ट ने कहा, “‘वेख सोनिया’ को जीवंत करना एक शानदार अनुभव रहा है। यह ट्रैक आपको पहले नोट से ही कॉल मी बे की दुनिया में खींच लेता है और यह बॉम्बे और बेला की यात्रा के जीवंत वाइब्स के बारे में है, जो तेज गति से चलने वाला और भावपूर्ण है। मैं इस ट्रैक के साथ कॉल मी बे की दुनिया में कदम रखने वाले दर्शकों के लिए रोमांचित हूं।” ‘कॉल मी बे’ रिलीज डेट? ‘कॉल मी बे’ एक धर्मेटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, जिसमें करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा कार्यकारी निर्माता हैं। इस सीरीज का निर्माण इशिता मोइत्रा ने किया है और इसका निर्देशन कॉलिन डी’कुन्हा ने किया है। इस सीरीज की कहानी अभिनेत्री अनन्या के इर्द-गिर्द घूमती है। इस कहानी में वह अपने प्यार की तलाश में टूटी हुई है, लेकिन वह इससे इनकार करते हुए, मुंबई के न्यूज़रूम में घूमती हुई खुद को बेहतर बनाती है। आठ भागों वाली इस सीरीज में अनन्या मुख्य भूमिका में हैं, और इसमें वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर जैसे कलाकार शामिल हैं। यह भी पढ़ें: ‘आशिकी’ स्टार Anu Agarwal का डायरेक्टर को लेकर बड़ा खुलासा, कहा- वे पैसे लेकर आते थे और… सीरीज़ का प्रीमियर 6 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा।