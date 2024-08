Call Me Bae Trailer Release: ‘कॉल मी बे’ का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, Ananya Pandey का दिखा जलवा

Call Me Bae Trailer: ट्रेलर बहुत मजेदार, चमकदार है। सीरीज में अभिनेत्री अनन्या पांडे का बे नाम का किरदार उन चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो जिंदगी उस पर फेंकती है।

मुंबई•Aug 20, 2024 / 05:32 pm• Saurabh Mall

Call Me Bae Trailer Release

Call Me Bae Trailer Out: काफी इंतजार के बाद अपकमिंग स्ट्रीमिंग शो “कॉल मी बे” का ट्रेलर (Call Me Bae Trailer Out) आ गया और यह कहना गलत नहीं होगा कि बे यहां धमाल मचाने के लिए तैयार है। मंगलवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 5 सितारा होटल में ट्रेलर का अनावरण किया गया। सीरीज में अभिनेत्री अनन्या पांडे का बे नाम का किरदार उन चीजों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो जिंदगी उस पर फेंकती है।

बे दिल्ली के एक संपन्न परिवार से है और बहुत ही सुरक्षित माहौल में पली-बढ़ी हैं, लेकिन कुछ कारणों से उसे बॉम्बे जाना पड़ा, जो दर्शकों को शो में देखने को मिलेगा। स्त्री के संघर्षो की बयां करती दिखी कहानी ट्रेलर बहुत मजेदार, चमकदार है। इसमें वो डायलॉग भी है जो “गहराइयां” के सह-अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने उन्हें “संघर्ष” के बारे में बताया था। सीरीज में वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह सीरीज बे के जीवन की एक झलक पेश करती है। वह मुंबई शहर में अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती है। सीरीज में वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह सीरीज बे के जीवन की एक झलक पेश करती है। वह मुंबई शहर में अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती है। सीरीज के बारे में बात करते हुए अनन्या ने कहा, “शुरू से ही, मुझे पता था कि ‘कॉल मी बे’ एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती थी। स्क्रिप्ट सुने बिना भी मुझे पता था कि यह कुछ खास होने वाला है। एक एक्टर के रूप में, बे जैसा बहुस्तरीय किरदार निभाना हमेशा रोमांचक और अच्छा होता है। बे में जो दिखता है उसके अलावा और भी बहुत कुछ है और यही चीज उसकी यात्रा को सम्मोहक और दिलचस्प बनाती है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वह खुद के प्रति सच्ची रहती है, अपनी मासूमियत और जीवन के प्रति उत्साह बरकरार रखती है। उन्होंने साझा किया कि कहानी की प्रामाणिकता ने उन्हें इस भूमिका की ओर आकर्षित किया। यह उनकी पहली लंबे प्रारूप वाली मूल सीरीज है। अभिनेत्री ने आगे उल्लेख किया, “मैं सीरीज के लिए प्राइम वीडियो और धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ सहयोग करने को लेकर रोमांचित हूं और मैं दुनिया भर के दर्शकों के सामने बे को पेश करने के लिए उत्सुक हूं।” सीरीज कोलिन डी’कुन्हा द्वारा निर्देशित और इशिता मोइत्रा द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने समीना मोटलेकर और रोहित नायर के साथ सीरीज लिखी है। फिल्म को फाइनेंस करण जौहर ने किया है। उन्होंने कहा, “ऐसी कई कहानियां हैं जो अमीर-से-अमीर की कहानी का अनुसरण करती हैं। ‘कॉल मी बे’ इस शैली में एक नया आयाम पेश करती है। यह एक अच्छे से पली बढ़ी युवा महिला पर केंद्रित है, जो फिजूलखर्ची करती थी, जिसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अब अपने दम पर जीना होगा और मुंबई जैसे शहर में खुद को स्थापित करना होगा। उन्होंने आगे कहा, “इस परिवर्तनकारी यात्रा से वह अपने सच्चे जुनून को खोजती है और अपने दम पर खड़ा होना सीखती है। मुझे विश्वास है कि यह पूरे भारत और विश्व स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी, सभी क्षेत्रों के दर्शकों के साथ मेल खाएगी। यह प्राइम वीडियो के साथ हमारा तीसरा मूल सहयोग है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो और भी मजबूत हो गई है और अब ‘कॉल मी बे’ के साथ और अनन्या पूरे दिल से उन सभी चीजों को अपना रही है जिनके लिए बे है, हम दर्शकों को इससे परिचित कराने की उम्मीद कर रहे हैं, एक ऐसा किरदार जो उतना ही प्रतिष्ठित है जितना कि वह भरोसेमंद है”। “कॉल मी बे” धर्माटिक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है जिसमें करण जौहर, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा कार्यकारी निर्माता हैं। कॉलिन डी’कुन्हा ने एक निर्देशक के रूप में शो को अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद यात्रा बताया। उन्होंने कहा, जिस चीज ने मुझे वास्तव में आकर्षित किया वह मुख्य किरदार का अद्वितीय व्यक्तित्व और अटूट दृढ़ संकल्प था। मेरा मानना ​​है कि यह उन्हें एक अविस्मरणीय आइकन बनाएगी। स्क्रिप्ट हास्य से भरपूर है, एक गहरा संदेश है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो मुझे बे की जीवंत और जिंदादिल दुनिया में खींचता है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि दर्शक इस श्रृंखला से कैसे जुड़ेंगे।” यह सीरीज 6 सितंबर को प्राइम वीडियो पर आएगी। यह भी पढ़ें: ‘सेक्स ऑन डिमांड’ के गंदे खेल से गुजर रहीं एक्ट्रेस, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर बड़ा खुलासा