Heeramandi Mistakes: ‘हीरामंडी’ में संजय लीला भंसाली ने कर दी ये बड़ी गलतियां, आपने नोटिस की?

भंसाली से ‘हीरामंडी’ में हुई ये बड़ी भूल

डायरेक्टर ने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया ‘हीरामंडी’ का सेट

OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Heeramandi on Netflix) पर रिलीज हुई ‘हीरामंडी’ की कहानी स्वतंत्रता-पूर्व युग पर आधारित है। इसके बावजूद इसमें एक सीन है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha in Heeramandi) का किरदार ‘फरीदन’ एक उर्दू अखबार पढ़ रही है। इसमें कोविड-19, वारंगल नगर निगम चुनाव और युवा कांग्रेस मास्क डिस्ट्रीब्यूशन योजना जैसे इवेंट्स के बारे में बताया गया है।इसके अलावा अखबार ने 1920 के दशक में इस्तेमाल होने वाली प्रिंट की बजाय नए तरीके के प्रिंट दिखाए हैं।सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अदिति राव हैदरी (Aditi Rao Hydari in Heeramandi) के एक सीन में भी डायरेक्टर से भूल हुई है। ‘हीरामंडी’ के एक सीन में अदिति राव हैदरी लाइब्रेरी में देख रही हैं। यहां ‘पीर-ए-कामिल’ नाम की एक किताब दिखती है, जो 2004 में रिलीज हुई थी।असली हीरामंडी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। उन तस्वीरों को देखने से यह साफ है कि हीरामंडी उनती भव्य नहीं थी, जितनी संजय लीला भंसाली की सीरीज में दिखाया गया है। असल फोटोज की तुलना में भंसाली ने सीरीज में स्टारकास्ट को गहने और कपड़े भी उम्दा और ज्यादा महंगे पहनवाए हैं।