Maharani 3 OTT Release Date:  महारानी 3 इस दिन ओटीटी पर होगी रिलीज, नोट कर लें डेट

“Bandook kamjor log chalate hai, samajdaar log dimaag!”

Watch Rani’s revenge unfold in Maharani 3.



Trailer out now! #MaharaniS3 streaming from 7th March on Sony LIV #MaharaniOnSonyLIV@SonyLIV @SonyLIVIntl @subkapoor @humasqureshi @amit_sial @s0humshah @debu_dibyendu pic.twitter.com/Ulbq8AidOP