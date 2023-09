OTT पर इस हफ्ते देखें 7 वेब सीरीज और फिल्‍में, मिस्ट्री से भरपूर कहानी जो आपके दिमाग को उलझा देगी

मुंबईPublished: Sep 21, 2023 07:38:19 pm Submitted by: Adarsh Shivam

OTT Release This Weekend Film Or Web Series: ओटीटी पर इस हफ्ते एक से एक बढ़कर एक फिल्म और सीरीज रिलीज होने को तैयार है। जानिए कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं।

मनोरंजन से भरपूर होगा ये हफ्ता

OTT Release This Weekend Film Or Web Series: सितंबर का यह हफ्ता मनोरंजन से भरपूर होगा क्योंकि ओटीटी पर क्राइम, कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का लगने वाला है। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करीना कपूर खान और दुलकर सलमान तहलका मचाने वाले हैं। जानिए इस हफ्ते रिलीज होने वालीं फिल्मों की पूरी लिस्ट।



King of Kotha: कुछ दिन पहले ही दुलकर सलमान की ये पॉपुलर फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दुलकर सलमान की इस फिल्म से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। ऐसे में इसे 22 सितंबर के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सभी भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है।



Jaane Jaan: करीना कपूर खान 'जाने जान' के जरिए ओटीटी पर डेब्यू करने वाली हैं। उनकी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 21 सितंबर के दिन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ विजय वर्मा और जयदीप अहलावत हैं। डायरेक्टर सुजॉय घोष की 'जाने जान' वेब सीरीज का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। इस बीच फैंस के लिए एक दिन पहले मेकर्स ने 'जाने जान' सीरीज फर्स्ट प्रोमो रिलीज कर दिया है।