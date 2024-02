13 साल की बच्ची संग हुए गैंगरेप से रोने लगीं प्रियंका चोपड़ा, वीडियो शेयर कर बताया पर्सनल कनेक्शन

To Kill A Tiger Trailer: 'टू किल अ टाइगर' ('To Kill a Tiger') झारखंड की रियल घटना पर बेस्ट डाक्यूमेंट्री (Documentary on Real Event) है। इसे 'बेस्ट फीचर डाक्यूमेंट्री' कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट (Nomination for Oscar 2024) किया गया था। प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) 'टू किल अ टाइगर' डाक्यूमेंट्री से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़ी है। उन्होंने इस डाक्यूमेंट्री का ट्रेलर शेयर करते हुए इसकी कहानी से अपना पर्सनल कनेक्शन बताया है।

प्रियंका चोपड़ा ने 'टू किल अ टाइगर' का ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है

To Kill A Tiger Trailer: 'टू किल अ टाइगर' ('To Kill a Tiger') झारखंड की सच्ची घटना पर आधारित डाक्यूमेंट्री (Documentary on Real Event) को 'बेस्ट फीचर डाक्यूमेंट्री' कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया था। हाल ही में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 'टू किल अ टाइगर' का ट्रेलर अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए बताया कि वो इस डॉक्यूमेंट्री टीम का हिस्सा बन गई हैं। साथ ही उन्होंने अपना एक पर्सनल कनेक्शन भी बताया है।

पिता की लड़ाई की कहानी

'टू किल अ टाइगर' का ट्रेलर ('To Kill a Tiger' Trailer) गैंगरेप की घटना के जिक्र के साथ होता है। गांव की औरतें घटना पर रियेक्ट करती नजर आती हैं। एक औरत की सलाह होती है कि ऐसी घटना में लड़का और लड़की 'दोनों का हाथ' होता है, तो दोनों की शादी करवा दी जाए। इसके बाद इस घटना की पीड़ित बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बताती है कि मामले के आरोपी ने उसे धमकाया था, 'बोल रहा था कि किसी को बताएगी तो मार देंगे।'

गांव का माहौल, लोगों की समझ के बीच आपको लड़की के पिता की बात सुनाई देती है। उसका कहना है कि जब वो अपनी बेटी की हिम्मत देखता है तो उसका 'सारा भय दूर हो जाता है।' ट्रेलर में एक महिला की आवाज में सुनाई देता है, 'पिता अपनी बेटी के सामूहिक बलात्कार के केस को लेकर खड़ा हुआ है, ये सामान्य घटना नहीं है।' यह भी पढ़ें अमिताभ-जया पर अंबानी परिवार छिड़कता है जान, बच्चन फैमिली का है खास कनेक्शन भारतीय समाज की अलग- अलग सोच को दिखाया गया है

गैंगरेप के मुख्य आरोपी के एक परिचित का कहना है कि 'नादानी में गलती कर दिए हैं, तो क्या करें मार के फेंक दें?' करीब डेढ़ मिनट लंबे ट्रेलर में एक पारंपरिक भारतीय समाज की सारी सोच आपके सामने रख दी जाती है। अंत में लड़की कह रही है, 'कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा भविष्य बनाएंगे, इसीलिए तो ऊपर वाले ने हम लोगों को जन्म दिया है।' एक भयावह घटना की शिकार हुई बच्ची की इतनी पॉजिटिव बात थोड़ा असहज भी करती है। प्रियंका चोपड़ा का डाक्यूमेंट्री से है पर्सनल कनेक्शन

ऑस्कर नॉमिनेटेड डाक्यूमेंट्री की टीम जॉइन करने के बाद अपनी पोस्ट में प्रियंका ने कहा था कि इसे देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो गई थीं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'ये प्रोजेक्ट, अपनी दुलारी बेटी के लिए एक पिता के हार न मानने वाले दृढ-निश्चय का एक सबूत है। ये हार्ड हिटिंग आर्ट कई लेवल पर अपनी छाप छोड़ता है। लेकिन पर्सनली, मैं झारखंड में पैदा हुई थी और अपन लिए हमेशा खड़े रहने वाले एक पिता की बेटी के तौर पर इसने मुझे अंदर तक इमोशनल कर दिया था। मैं इस झिंझोड़ देने वाली कहानी के दुनिया तक पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।' प्रियंका चोपड़ा ने अलावा देव पटेल, रूपी कौर और एंडी कोहेन जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स भी इस डाक्यूमेंट्री से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए हैं। 'टू किल अ टाइगर' जल्द ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अभी इसकी तारीख सामने नहीं आई है।