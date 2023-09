इस हफ्ते देखिए क्राइम, कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का, थिएटर्स के साथ OTT पर रिलीज हो रही ये फिल्में और वेब सीरीज

इस हफ्ते देखिए क्राइम, कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का, थिएटर्स के साथ OTT पर रिलीज हो रही ये फिल्में और वेब सीरीज

Published: Sep 18, 2023 09:11:43 pm Submitted by: Adarsh Shivam

Upcoming Film Or Web Series In This Week: इस हफ्ते सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में…

मनोरंजन से भरपूर होगा ये हफ्ता

Upcoming Film Or Web Series In This Week: सितंबर का यह हफ्ता मनोरंजन से भरपूर होगा क्योंकि थिएटर्स के साथ-साथ ओटीटी पर भी क्राइम, कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का लगने वाला है। थिएटर्स में इस हफ्ते विकी कौशल और शिल्पा शेट्टी की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करीना कपूर खान और दुलकर सलमान तहलका मचाने वाले हैं। जानिए इस हफ्ते रिलीज होने वालीं फिल्मों की पूरी लिस्ट।