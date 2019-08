इमरान खान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का लगाया आरोप, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर किया कटाक्ष

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार दुनिया के सामने प्रोपैगैंडा फैला रहे हैं और एक झूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं। हालांकि भारत लगातार पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोल रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है।

अब एक बार फिर से इमरान खान ने शुक्रवार को दुनिया को चेतावनी दी है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन को छिपाने के लिए झूठा ऑपरेशन चला रही है।

उन्होंने कहा कि मैंने सुना है भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान से कुछ आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में घुस गए हैं, जबकि अन्य आतंकी भारत के दक्षिणी क्षेत्र में घुसे हैं। ये दावे जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार की जातीय सफाई और नरसंहार के एजेंडे से ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं।

अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे पाक पीएम इमरान, उठाएंगे कश्मीर मुद्दा

इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे में G7 समिट में शामिल होने को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने गुरुवार को मोदी के साथ अपनी बैठक में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बातचीत के लिए दबाव बनाया।

I want to warn the international community that the Indian leadership will in all probability attempt a false flag operation to divert attention from its massive human rights violations & the unleashing of a reign of terror in IOJK.