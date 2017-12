नई दिल्ली: जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव ने गिरफ्तारी के 21 महीने बाद अपनी मां और पत्नी से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब आधे घंटे चली । पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के मामले में जाधव को मौत की सजा सुनाई है और वो पाकिस्तान की जेल में बंद है।

भारतीय अधिकारी भी होंगे साथ

दरअसल पाकिस्तान उच्चायोग ने बुधवार को कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को उनसे मिलने के लिए वीजा दे दिया था। यह सोमवार को मुलाकात के बाद भी जाधव का परिवार भारत के लिए रवाना हो जाएगा।



पाक कोर्ट ने सुनाई है मौत की सजा

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी व आतंकवाद के मामले में जाधव को मौत की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। भारत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाए जाने तक जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है।



भारत ने की थी सुरक्षा की मांग

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान से उनकी मां और पत्नी को पाकिस्तान जाने के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान पहले ये सुनिश्चित करे कि जाधव की पत्नी और मां को सुरक्षा मुहैया कराएगा। साथ ही किसी तरह की उत्पीड़न नहीं करेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले पर समय के हिसाब से बयान बदलता आ रहा है। लेकिन भारत ने उसे हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है।



भारत का है दलील

पाकिस्तान ने जाधव के पास भारतीय राजदूत को जाने देने की याचिका खारिज कर दी। भारत का कहना है कि जाधव को नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ईरान के पास उसके व्यवसायिक कार्य के दौरान अगवा किया गया था। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को ईरान से बलूचिस्तान में कथित रूप से प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था।