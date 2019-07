मरियम नवाज ने जज पर दोबारा लगाए आरोप, सबूत के तौर पर जारी किए दो नए वीडियो

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ( Maryam Nawaz ) अपने पिता को रिहा कराने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं। बीते दिनों मरियम ने इस मामले में फैसला सुनानेवाले जज अरशद मलिक पर आरोप लगाया था कि जज ने फैसला 'दबाव' में सुनाया है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया था। अब मरियम ने अपने इन दावों को साबित करने के लिए दो और वीडियो ( new video ) साझा किए हैं। मीडिया ने गुरुवार को इन वीडियो के बारे में बताया है।

मरियम ने शेयर किए दो नए वीडियो

मरियम द्वारा साझा किए वीडियो में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश अरशद मलिक की कथित तौर पर पीएमएल-एन के एक समर्थक से मुलाकात के दौरान की गतिविधि रिकॉर्ड है। मरियम का दावा है कि उनके पिता (नवाज) को दोषी ठहराने के लिए जज पर 'दबाव डाला गया और धमकी दी गई' थी। गुरुवार को पाकिस्तानी अखबार द डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मरियम ने बुधवार को ट्विटर पर दो वीडियो जारी किया था। इनमें से एक में न्यायाधीश मलिक की 'हरे रंग की नंबर प्लेट वाली आधिकारिक कार' को बट्ट के साथ आते हुए देखा जा सकता है। यह शख्स बाद में न्यायाधीश के आवास तक कार के पीछे जाते हुए भी दिखाई देता है। हालांकि, डॉन ने कहा है कि दोनों वीडियो की प्रमाणिकता अभी तक साबित नहीं हो सकी है।

Judge Arshad Malik’s official car with a green number plate comes to escort Nasir Butt sb who then follows the car to Judge Sb’s residence. Belies all claims of Judge Arshad Malik sb that he mentioned in his press release. pic.twitter.com/TOhFVb57B8