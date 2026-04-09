LPG Crisis: पाकिस्तान में गहराया संकट, अब रोटी हुई महंगी

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) में सीज़फायर लागू हो गया है। हालांकि युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल और गैस का संकट काफी गंभीर हो गया है। सप्लाई घटने से वैश्विक कीमत भी बढ़ गई है जिससे कई देशों में तेल-गैस की कमी हो गई है। इनमें पाकिस्तान (Pakistan) भी शामिल है। पहले से कंगाली और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान को ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से पैदा हुए तेल-गैस संकट की वजह से बड़ा झटका लगा है जिसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ा है। एलपीजी गैस के संकट की वजह से अब पाकिस्तान की जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है।