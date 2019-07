नवाज शरीफ को जेल में नहीं मिलेगा 'घर का खाना', बेटी मरियम करेंगी भूख हड़ताल

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लिए 'घर के खाने' की इजाजत न देने से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ के लिए घर के खाने पर प्रतिबंध लगाया है। नवाज शरीफ के लिए 'घर के खाने' की इजाजत न मिलने से उनकी बेटी मरियम इमरान सरकार से बुरी तरह खफा हैं। उन्होंने इस मसले को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।

नो होम मेड फ़ूड

पीएमएल-एन नेता मरियम नवाज ने मंगलवार से लाहौर की कोट लखपत जेल के बाहर भूख हड़ताल करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में घर खाना देने से मना कर दिया गया, तो इस मामले पर वह बड़ा आंदोलन छेड़ेंगी। शरीफ वर्तमान में अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

मरियम की धमकी

यह दावा करते हुए कि नवाज शरीफ ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है, मरियम ने कहा कि अगर सरकार ने अगले 24 घंटों में प्रतिबंध नहीं हटाया तो मरियम ने अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी। मरियम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मियां साहब ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। अगर सरकार अगले 24 घंटों में इस प्रतिबंध को वापस नहीं लेती है तो मैं अदालत से संपर्क करूंगा।" पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम ने दावा किया कि अगर उन्हें अदालत से कोई मदद नहीं मिली तो वह जेल के बाहर भूख हड़ताल करेंगी।

इमरान सरकार पर आरोप

जेल अधिकारियों को "उत्पीड़क" करार देते हुए मरियम ने आरोप लगाया कि वे उसके पिता के भोजन में कुछ भी मिला सकते हैं। उन्होंने पाक सरकार से कहा कि वह उनकी धमकी को हल्के में न ले। पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ ने भी जेल अधिकारियों को अपने भाई के लिए घर पर पकाए गए भोजन पर प्रतिबंध लगाने को गंभीर उत्पीड़न" कहा। नवाज शरीफ के बीमार होने का हवाला देते हुए शहबाज शरीफ ने सरकार से आग्रह किया कि वह उनके लिए घर का बना खाना मुहैया कराए।

#MaryamNawaz warns of going on a #hungerstrike if #NawazSharif not allowed homemade foodhttps://t.co/en2VI8hq14@MaryamNSharif pic.twitter.com/Hkohn5OxJO