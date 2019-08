कश्मीर मसले पर तिलमिलाई इमरान सरकार ने घर में बुलाई अहम बैठक

इस्लामाबाद। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में यूएनएससी में बंद दरवाजे की बैठक में भारत ने उसे दो टूक जवाब देते हुए कहा कि बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को खत्म करे। अब पाकिस्तान की सरकार एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाला है। इसमें वह कश्मीर मसले को लेकर अपनी भविष्य की योजना पर बातचीत करेगा।

Pakistan PM Imran Khan today held the first meeting of the special committee formed by him and headed by Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi regarding response from the other countries about Pakistan's Kashmir strategy.