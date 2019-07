पाकिस्तान: रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ सेना का विमान, 17 लोगों की मौत

लाहौर। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मंगलवार की सुबह भयावाह रही। यहां पर पाक सेना का एक विमान आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अब तक कम से कम 17 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 5 सैनिक भी हैं।

पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि हादसे में विमान के दोनों पायलट मारे गए हैं। हादसे को देखते हुए रावलपिंडी के कई अस्पतालों में आपातकाल की घोषणा की गई है। बचाव दल के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़की दो महीने से लापता, लोगों ने किया प्रदर्शन

Pakistan Army aviation aircraft on routine training flight crashed near Mora Kalu rawalpindi . 17 people including 5 crew members, 2 officers ( Pilots) embraced Shahadat. pic.twitter.com/Iv78gXVCn5

विमान के दोनों पायलट मारे गए

जानकारी के अनुसार हादसे में विमान के दोनों पायलट मारे गए हैं। बचाव दल के सदस्‍यों ने बताया कि इस मामले में राहत कार्य जारी है। सेना ने हादसे के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान रावलपिंडी के बाहरी इलाके मोरा कालू गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

पाकिस्तान में 72 वर्ष बाद फिर से खुला 1000 साल पुराना हिन्दू मंदिर, विभाजन के समय से था बंद

Pakistan:Pilots Lt Col Saqib and Lt Col Waseem (in pic) lost their lives in Pakistan Army aircraft crash near Mora Kalu in Rawalpindi, today. pic.twitter.com/lanURn92Nn