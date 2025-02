पाकिस्तान से 8 साल के इंतज़ार के बाद 426 हिन्दुओं की अस्थियां भारत पहुंचीं, महाकुंभ योग के लिए वीज़ा मिला

Pakistani Hindu Ashes: पाकिस्तान से आठ साल के इंतज़ार के बाद 426 हिन्दुओं की अस्थियां भारत पहुंच गई हैं और ​पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों को महाकुंभ योग का वीज़ा मिल गया है। भारत सरकार ( Indian Government) ने पाकिस्तान के हिन्दू परिवारों को 10 दिन का वीजा (Ten days visa to Pak Hindu families for last rites) दिया है, जिससे वे गंगा में अस्थियां प्रवाहित (Hindu ashes) कर सकेंगे। मौजूदा नियम के तहत भारत सिर्फ उन्हीं परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए वीज़ा (Visa) देता आया है, जिसका भारत में कोई रिश्तेदार रहता हो। हालांकि अब अन्य पाकिस्तान (Pakistan ) के हिन्दुओं के लिए नियमों को बदला जा रहा है।