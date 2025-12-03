इमरान खान की बहन का बड़ा बम! कहा, मुनीर भारत से युद्ध के सपने देख रहा है, जनरल के लिए कही ऐसी बात

Imran Khan Sister: पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान (Imran Khan Sister) ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें “बहुत कट्टरपंथी इस्लामवादी” करार दिया है। अलीमा ने एक शो में साफ तौर पर कहा कि मुनीर भारत के साथ युद्ध (Asim Munir India war) चाहते हैं, जबकि उनका भाई इमरान खान हमेशा भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं। अलीमा खान (Aleema Khan statement) ने कहा, “आसिम मुनीर की कट्टर इस्लामी सोच उन्हें भारत जैसे गैर-मुस्लिम देश से लड़ने पर मजबूर करती है। वहीं मेरे भाई इमरान खान बिल्कुल उदारवादी हैं। जब भी वो सत्ता में आए, उन्होंने भारत और यहां तक कि भाजपा से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। लेकिन जब मुनीर जैसे कट्टरपंथी (Pakistan army chief extremist) हावी होते हैं, तो युद्ध का माहौल बन जाता है।”