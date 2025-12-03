इमरान खान की बहन का बड़ा बम! कहा, मुनीर भारत से युद्ध के सपने देख रहा है, जनरल के लिए कही ऐसी बात

3 दिसंबर 2025,

बुधवार

विदेश

इमरान खान की बहन का बड़ा बम! कहा, मुनीर भारत से युद्ध के सपने देख रहा है, जनरल के लिए कही ऐसी बात

Imran Khan Sister: इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कट्टर इस्लामवादी बताया और कहा कि वो भारत से युद्ध चाहते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 03, 2025

Imran Khan Sister Uzma Jail Visit

इमरान खान की बहन ने अदियाला जेल में उनसे मिलने के बाद बाहर आ कर उनका हाल बताया। (फोटो: ANI)

Imran Khan Sister: पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान (Imran Khan Sister) ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें “बहुत कट्टरपंथी इस्लामवादी” करार दिया है। अलीमा ने एक शो में साफ तौर पर कहा कि मुनीर भारत के साथ युद्ध (Asim Munir India war) चाहते हैं, जबकि उनका भाई इमरान खान हमेशा भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं। अलीमा खान (Aleema Khan statement) ने कहा, “आसिम मुनीर की कट्टर इस्लामी सोच उन्हें भारत जैसे गैर-मुस्लिम देश से लड़ने पर मजबूर करती है। वहीं मेरे भाई इमरान खान बिल्कुल उदारवादी हैं। जब भी वो सत्ता में आए, उन्होंने भारत और यहां तक कि भाजपा से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। लेकिन जब मुनीर जैसे कट्टरपंथी (Pakistan army chief extremist) हावी होते हैं, तो युद्ध का माहौल बन जाता है।”

अप्रेल-मई में फिर गर्म हुई थी भारत-पाक सरहद

भारत ने इस साल 22 अप्रेल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान चलाया था। भारतीय वायुसेना ने PoK और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत का कहना था कि ये हमले सिर्फ आतंकी कैम्पों पर किए गए थे, आम नागरिकों या पाकिस्तानी सेना पर हमले नहीं किए गए ​थे। फिर भी इन हमलों में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।

मुनीर और इमरान की पुरानी अदावत

इमरान खान ने 2019 में आसिम मुनीर को सिर्फ 8 महीने में ISI चीफ के पद से हटा दिया था। वजह थी – मुनीर इमरान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में बहुत उत्साह दिखा रहे थे। इमरान को यह पसंद नहीं आया और मुनीर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तब से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है।

जेल में बंद इमरान को मिल रही मानसिक यातना

इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उनकी एक और बहन डॉ. उज्मा खानम ने मंगलवार को उनसे 20 मिनट की मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान को दिन भर सेल में बंद रखा जाता है, बात तक नहीं करने तक नहीं दी जाती। उज्मा ने कहा, “वो शारीरिक रूप से ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। सारी तकलीफ के लिए वो सीधे जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।”

पाकिस्तान में बढ़ता सियासी संकट

इमरान खान की बहनों का एक स्वर में आसिम मुनीर पर हमला यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सेना और पीटीआई के बीच जंग अब खुल कर सड़क पर आ गई है। अलीमा खान ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो इमरान को रिहा करवाने में मदद करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए “बड़ी संपत्ति” हैं।

आने वाले दिनों में यह विवाद और सुलग सकता है

बहरहाल, पाकिस्तान में जिस तरह सेना और सियासी पार्टियों के बीच खाई बढ़ रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और सुलग सकता है। क्या आसिम मुनीर और इमरान खान का यह टकराव पूरे देश को नई उथल-पुथल की ओर धकेल देगा? यह देखना बाकी है।

Published on:

03 Dec 2025 05:59 pm

03 Dec 2025 05:59 pm

