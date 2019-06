Imran Khan ने टैगोर की लाइन को खलील जिब्रान के नाम पर किया ट्वीट, हुए ट्रोल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) के प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) ने सोशल मीडिया पर एक एसी गलती कर दी जिसको लेकर वे ट्रोल हो गए। दरअसल, इमरान खान ने ट्वीटर पर एक लाइन लिखते हुए ट्वीट किया।

अपने ट्वीट में लिखा 'जो लोग जिब्रान के शब्दों के ज्ञान को समझना और खोजना चाहते हैं, जो कि नीचे दिया गया है, वे संतोष का जीवन जीते हैं।'

इमरान खान की ओर से ट्वीट किए गए इस लाइन के बाद सोशल मीडिया पर वे ट्रोल हो गए। ट्रोल होने के पीछे एक बड़ा कारण है।

दरअसल, इमरान खान ने जिस लाइन को लिख कर ट्वीट किया वह जिब्रान की लिखी रचना का कोई लाइन नहीं, बल्कि रवींद्रनाथ टैगोर की कविता की एक लाइन थी।

बता दें कि इमरान खान ने ट्वीटर पर रवींद्रनाथ टैगोर ( Rabindranath Tagore ) की कविता के कुछ लाइन को लेबनानी-अमरीकी कवि खलील जिब्रान ( Kahlil Gibran ) का बताते हुए ट्वीट किया था।

Those who discover and get to understand the wisdom of Gibran's words, cited below, get to live a life of contentment. pic.twitter.com/BdmIdqGxeL — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 19, 2019

Dear PM @ImranKhanPTI. We all know #WhatsApp had a big role in getting you "selected" but stop putting the fwds u rcv there online, especially when they are false. Like this one, which has not been said by Kahlil Gibran but Rabindranath Tagore: https://t.co/UBcNSTmykv pic.twitter.com/ljdKlwuyJK — Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) June 19, 2019

इंटरनेट ज्ञान पर भरोसा न करें इमरान खान: यूजर्स

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर इमरान खान के ट्वीट पर लोग एक से बढ़कर एक कमेंट करने लगे, जिसके बाद देखते ही देखते वे ट्रोल हो गए। एक यूजर्स ने लिखा कि इंटरनेट पर पढ़ी जानकारी पर विश्वास न करें और अपना तथ्य ठीक करें।

एक यूजर्स ने रवींद्रनाथ टैगोर की कुछ लाइनों को शेयर करते हुए लिखा 'मैं सो गया और सपना देखा कि जीवन आनंदमय था। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा ही खुशी थी’।

Sir, these are Rabindranath Tagore's words, not Khalil Jibran's.



I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy. https://t.co/OVIkBdxh9c — Gharidah Farooqi (@GFarooqi) June 19, 2019

Rabindranath Tagore plagiarized much after his death!! 😁#RabindranathTagore pic.twitter.com/5hkXyQoSKM — Geetika Swami (@SwamiGeetika) June 19, 2019

Nawaz Sharif ने हाईकोर्ट से नए दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी

फेसबुक पर पाक मंत्रियों का मजाक

बीते दिनों फेसबुक पर पाकिस्तान के कुछ मंत्रियों का जमकर मजाक उडाया गया था। दुनिया भर में मंत्रियों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ था।

दरअसल, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह के सूचना मंत्री शौकत युसूफजई और उनके मंत्रियों से एक छोटी से गलती हो गई थी।

फेसबुक लाइव के समय गलती से कैट फिल्टर लग गया था। इससे वे बिल्ली की तरह नजर आने लगे थे। जिसके बाद बिल्ली के कान और मूंछ लगी मंत्रियों की तस्वीरें व वीडियो वायरल हो गई थी।

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.