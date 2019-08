आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, 'संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे मुद्दा'

इस्लामाबाद। 5 अगस्त 2019 जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य से आर्टिकल 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। इसके बाद से राज्यसभा में इस राज्य के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया गया, जिससे अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जहां एक ओर भारत में इसको लेकर जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तान इस कदम से बौखला गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया गैरकानूनी कदम

बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को गीदड़-भभकी देने शुरू कर दी है। भारत के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इस कदम को 'गैरकानूनी' बताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा,'इस अंतरराष्ट्रीय विवाद का हिस्सा होने के नाते, पाकिस्तान इस अवैध कदम का मुकाबला करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का प्रयोग करेगा। पाकिस्तान कश्मीर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दोबारा से पुष्टि की है।'

Pakistan Ministry of Foreign Affairs statement on Article 370: As the party to this international dispute, Pakistan will exercise all possible options to counter the illegal steps. Pakistan reaffirms its abiding commitment to the Kashmir cause.