पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ अब्दुल कदीर खान का आज सुबह निधन, भोपाल में हुआ था उनका जन्म

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉ अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने ट्वीट कर उनके निधन को दुखद बताते हुए पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान बताया है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने अपने ट्वीट में लिखा, डॉ खान ने मुल्क की जो सेवा की है, पाकिस्तान उसका हमेशा सम्मान करेगा। पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मुल्क उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

सेहत बिगड़ने पर डॉ कदीर ख़ान को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी ट्वीट कर डॉ कदीर खान के निधन पर गहरा शोक जताया है। अपने ट्वीट में इमरान ख़ान ने लिखा, डॉ अब्दुल क़दीर ख़ान का निधन बहुत ही दुखद है। उन्हें मुल्क को लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। इससे पाकिस्तान को एक आक्रामक परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी से सुरक्षा मिली। पाकिस्तानियों के लिए वो राष्ट्रीय प्रेरक थे।

Deeply saddened by the passing of Dr A Q Khan. He was loved by our nation bec of his critical contribution in making us a nuclear weapon state. This has provided us security against an aggressive much larger nuclear neighbour. For the people of Pakistan he was a national icon.