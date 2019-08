पाकिस्तान में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर विरोध, रहमान मलिक ने कहा- कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की है साजिश

लाहौर। पूर्व गृहमंत्री और वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर भारत में इन दिनों सियासत चरम पर है। वहीं अब चिदंबरम की गिरफ्तारी का मामला पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी जबरदस्त तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है।

पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ गई है वहीं, पाकिस्तान ने भी चिदंबरम की गिरफ्तारी का विरोध किया है।

दरअसल, पाकिस्तान के एक सांसद ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

INX Media Case: चिदंबरम की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

पाकिस्तानी संसद के सीनेटर रहमान मलिक ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर पी चिदंबरम ने सवाल उठाए, जिसको लेकर उन्हें मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है।

मलिक ने आरोप लगाया कि कश्मीर मामले से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार यह सब ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को खुली छूट दी है। आरएसएस कश्मीर से मुसलमानों को हटाकर हिन्दू बहूल क्षेत्र बनाना चाहता है।

बता दें कि INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस संबंध में पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है।

PM Modi is Relgious extremist &he can not face facts.He sees every thing through RSS eyes.Ur PM Modi govt mis-stated the facts to twitter Admn & got the official account of my Director PR blocked. PM Modi u keep writing to twitter agst me but will continue to expose you/ RSS https://t.co/1qo0bfh7vQ