पाकिस्तान: लाहौर हवाई अड्डे पर फायरिंग से मचा हड़कंप, दो लोगों की मौत

लाहौर। आतंकियों को पनाह देना अब खुद पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने लगा है। इन दिनों पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं जो पाकिस्तान की पोल बखूबी खोलती हैं। इसी सिलसिले में पाक में एक और बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार को लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलीबारी किए जाने से दो यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है।

Pakistan media: Two dead in Firing at lahore airport . The attacker has been arrested by police.