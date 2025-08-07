Jawai Dam Canal: जवाई बांध नहर के पुराने दिन लौटने की उम्मीद, 90 लाख रुपए से बनेगी DPR

पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई से पाली से जोधपुर जाने वाली जवाई नहर के पुराने दिन फिर लौट सकते हैं। जब इससे जवाई बांध से बहता हुआ पानी जोधपुर तक जाता था। जवाई से 140 किमी का सफर तय करने पर जवाई के पानी से पाली के साथ कई गांवों में जलापूर्ति के साथ सिंचाई भी होती थी। इस नहर को जोधपुर तक फिर से जीवित करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई जाएगी।