राज्य सरकार से निशुल्क मिल रहे मोबाइल लेने जा रही दादी व पोती को अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया, पोती की मौत

पालीPublished: Oct 04, 2023 04:01:54 pm Submitted by: Suresh Hemnani

गंभीर घायल दादी व चाचा को अस्पताल में कराया भर्ती, पोती का शव मोर्चरी में रखवाया

हादसे के बाद घायल दादी व चाचा को लेने पहुंची एम्बुलेंस।

Death of Girl Student in Road Accident in Pali : राज्य सरकार से निशुल्क मिल रहे मोबाइल फोन लेने मंगलवार को अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर दादा संग पाली जिले के बिरामी गांव से सुमेरपुर जा रही छात्रा को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसा सांडेराव दुजाना पुलिया के पार करते ही हुआ, जहां अज्ञात वाहन छात्रा को कुचलते हुए निकल गया। वहीं हादसे में छात्रा के चाचा व दादी गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व बिरामी के लोगों ने बालिका का शव मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं दोनों घायलों को सांडेराव में भर्ती कराया, जहां से रैफर किया गया।