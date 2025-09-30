Pali News: मां महागौरी के दरबार में श्रद्धालुओं ने शीश नवाया, पूनागर में भरा मेला

शहर के निकट पूनागरभाखरी पर विराजमान पूनागर माता के दरबार में मेला भरा। पहाड़ी पर 570 सीढि़यां चढ़कर श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में शीश नवाया। वहां महंत आनंद पुरी की निश्रा में श्रद्धालुओं ने हवन वेदी में आहुतियां दी। भाखरी की तलहटी में सजे हाट बाजार में मेलार्थियों ने खरीदारी की। व्यंजनों का लुत्फ उठाया। माता के दर्शन करने के लिए कई लोग पैदल भी गए। इसी तरह गाजण माता से सुख-समृद्धि की कामना करने के लिए भी दर्शनार्थी पैदल व वाहनों से गए।