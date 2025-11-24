Pali News : ट्रैक्टरों से कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने पकड़े पूर्व विधायक के पैर, बोले : बचा लीजिए हमारी मेहनत…

Pali News : पाली जिले के दूसरे सबसे बड़े सरदारसमंद बांध कमांड क्षेत्र के अंतिम छोर के खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल खराब हो रही है। इससे नाराज किसान सोमवार को करीब 40 ट्रैक्टरों में बैठकर पाली पहुंचे। किसानों ने नारे लगाकर कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। वहां पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख के पहुंचने पर उनके पैर पकड़कर किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष बाबुसिंह राजपुरोहित बोले अंतिम छोर तक पानी पहुंचा दीजिए। हमारी मेहनत बचा लीजिए। वहीं विधायक भीमराज भाटी के आने पर कलक्ट्रेट परिसर में ही कुछ किसान उनसे उलझ गए। इस पर विधायक भाटी ने सिंचाई विभाग के एक्सइएन से बात कर खेतों तक पानी पहुंचाने को कहा। राजस्थान पत्रिका ने 16 नवम्बर को टेल तक पानी पहुंचने का समाचार प्रकाशित कर किसानों का दर्द बताया था।