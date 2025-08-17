Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Pali News : नंदोत्सव में झूमे कृष्ण भक्त, गीत-नृत्य से सजी झांकी

Nandotsav 2025 : पाली शहर में श्याम महिला मंडल की ओर से मनाया गया नंदोत्सव, गीता सत्संग भवन में दो घंटे से अधिक समय तक गीतों पर थिरकी महिलाएं

पाली

Suresh Hemnani

Aug 17, 2025

Pali News : नंदोत्सव में झूमे कृष्ण भक्त, गीत-नृत्य से सजी झांकी
पाली शहर के गीता सत्संग भवन में श्याम महिला मंडल की ओर से आयोजित नंदोत्सव में स्वांग रचकर शामिल हुई युवतियां व महिलाएं।

Nandotsav 2025 : पाली। श्याम को लाग्यो दरबार है..., कान्हा आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, कान्हा मंद-मंद मुस्काएंगे... व कन्हैया तेरी लीला अपरम्पार...जैसे गीतों की सरगम पर रविवार को शहर के गीता सत्संग भवन के साथ गांधी मूर्ति क्षेत्र भगवान कृष्ण के रंग में रंग गया।

श्याम महिला मंडल की ओर से गीता सत्संग भवन में स्वामी प्रेमानंद की निश्रा में आयोजित नंदोत्सव में पीले व लाल रंग की पोषाक पहने महिलाओं ने जैसे ही गीतों की सरगम छेड़ी। वहां मौजूद हर महिला व कृष्ण भक्त झूमने पर मजबूर हो गया। बाल कृष्ण के जन्म के बाद नंदबाबा के बाल गोपाल को टोकरी में बैठाकर यमुना पार कर यशोदा माता के पास छोड़ने व वहां से बालिका को लेकर जाने की गीत-नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम में बरसाने की राधा रानी के साथ भावपूर्ण प्रस्तुति दी।

इन्होंने रचा स्वांग...

अध्यक्ष किरण पारीक ने बताया कि नंदोत्सव में वासुदेव कांता दायमा, नंदबाबा, यशोदा सुनिता चौधरी व उर्मिला तापडि़या, बाल कृष्ण अथर्व बसंल, कान्हा व गुजरिया लक्षित हेड़ा बनी। उनके साथ उषा बिहाणी, स्वाति लाहोटी, विद्या दायमा, शीतल दाधीच, लतिका अग्रवाल आदि ने नृत्य व अभिनय किया। मयुर भाव का प्रदर्शन शालू मुंदड़ा, मोनिका शर्मा, राधा-कृष्ण का अतिशा पारीक, दीप हेड़ा ने किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 06:47 pm

Published on:

17 Aug 2025 06:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News : नंदोत्सव में झूमे कृष्ण भक्त, गीत-नृत्य से सजी झांकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.