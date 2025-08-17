Pali News : नंदोत्सव में झूमे कृष्ण भक्त, गीत-नृत्य से सजी झांकी

श्याम महिला मंडल की ओर से गीता सत्संग भवन में स्वामी प्रेमानंद की निश्रा में आयोजित नंदोत्सव में पीले व लाल रंग की पोषाक पहने महिलाओं ने जैसे ही गीतों की सरगम छेड़ी। वहां मौजूद हर महिला व कृष्ण भक्त झूमने पर मजबूर हो गया। बाल कृष्ण के जन्म के बाद नंदबाबा के बाल गोपाल को टोकरी में बैठाकर यमुना पार कर यशोदा माता के पास छोड़ने व वहां से बालिका को लेकर जाने की गीत-नृत्य नाटिका ने सभी का मन मोह लिया। इसके बाद बाल कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम में बरसाने की राधा रानी के साथ भावपूर्ण प्रस्तुति दी।