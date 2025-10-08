Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन

पाली में प्रहार व गुप्त ऑपरेशन के पोस्टर का विमोचन करते पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू व अन्य अधिकारी।
पाली में तस्करी, मनचलों की हरकतों सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पाली पुलिस गुप्त प्रहार करने वाली है। पुलिस ने जिले में प्रहार व गुप्त नाम से दो अभियान शुरू किए है। जिनमे आमजन 9251255006 नम्बर पर कॉल या वाट्सएप संदेश भेजकर सूचना दे सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। इसमें कॉल या संदेेश देने वाले के बारे में पुलिस की ओर से किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों, अवैध शराब, अवैध स्पा सेंटर, अवैध बजरी खनन व परिवहन सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ये अभियान शुरू किए है। पुलिस वैसे इन गतिविधियों पर नजर रखती है, लेकिन अभियान में अधिक प्रभावी ढंग से अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए मुखबिर तंत्र को मजबूत किया है। आमजन से भी हर घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
एसपी सिधू ने बताया कि पाली के कस्बों व गांवों तक में एमडी ड्रग आदि नशा मिल रहा है। हालांकि उनकी मात्रा कम है। इनके उपयोग के साथ हर तरह के नशे से युवाओं को मुक्त करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। साथ ही हर व्यक्ति को सुरक्षा व खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि तस्कर किन राजमार्गों से गुजरते हैं, इसकी पुलिस को जानकारी है। वहां नाकाबंदी करने व पैनी निगाह रखने के साथ ऐसे मार्गों पर चौकसी रखी जाएगी। जो गांवों व जंगलों से गुजरते हैं। तस्कर कई बार उन रास्तों का भी उपयोग करते हैं। उनकी भी सूची तैयार की गई है।
-अवैध हथियार रखना
-हवाला
-जुआ व सट्टा आदि
-ऑनलाइन बेटिंग
-बिना नबंरी व संदिग्ध वाहनों
-सोशल मीडिया पर हथियार सहित फोटो या वीडियो, डराने-धमकाने की पोस्ट व संदिग्ध व्यक्ति की पोस्ट आदि डालना
-मनचले व रोमियाें आदि
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग