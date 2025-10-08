Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन

पाली में तस्करी, मनचलों की हरकतों सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पाली पुलिस गुप्त प्रहार करने वाली है। पुलिस ने जिले में प्रहार व गुप्त नाम से दो अभियान शुरू किए है। जिनमे आमजन 9251255006 नम्बर पर कॉल या वाट्सएप संदेश भेजकर सूचना दे सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। इसमें कॉल या संदेेश देने वाले के बारे में पुलिस की ओर से किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से की जाएगी।