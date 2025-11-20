Pali News : लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, महिलाएं बोलीं: सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे...

पाली शहर के न्यू शक्ति नगर रेलवे फाटक के पास रास्ता रोक प्रदर्शन करते लोग।
Pali News : पाली शहर के सर्वोदय नगर स्थित न्यू शक्ति नगर रेलवे फाटक के निकट से नया गांव 72 फीट बालाजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त है। इसके निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को मोहल्लेवासियों ने रास्ता रोककर विरोध-प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि सड़क लंबे समय से बदहाल पड़ी है और इसकी वजह से क्षेत्रवासियों के साथ वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि रेलवे फाटक के पास से शुरू होकर 72 फीट बालाजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। बरसात के बाद से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई गई, लेकिन आश्वासन छोड़ कुछ नहीं मिला। मजबूरन गुरुवार को लोगों ने सड़क के बीच बलियां लगाकर रास्ता रोक दिया। सूचना के बाद औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद नगर निगम के जेईएन योगेश सिंगाडि़या आए। उन्होंने लोगों से समझाइश करते हुए सड़क पर पड़े गड्ढों में जीकराडलाने का आश्वासन दिया।
प्रदर्शन के दौरान करीब दो घंटे तक क्षेत्र की महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठीं रही। वाहन चालकों को रोककर उन्हें भी सड़क की स्थिति से अवगत कराया। इस मौके पर राहुल बालोटिया, मदन प्रजापत, मनोज सिंगाड़िया, रेखा बालोटिया, सोनीदेवी, पुष्पादेवी, ममता राव, मंजू देवी, मुन्नी देवी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि नया गांव 72 फीट बालाजी मंदिर और सूरज स्कूल की ओर जाने वाली दोनों खस्ताहाल सड़कों का तत्काल निर्माण करवाया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।
न्यू शक्ति नगर रेलवे फाटक के पास तक सीसी सड़क बनी हैं, इसके आगे 72 फीट बालाजी मंदिर तक की सड़क क्षतिग्रस्त है। क्षेत्रवासी तीन साल से परेशान है। सड़क निर्माण के लिए कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। लेकिन समाधान नहीं हो रहा।
-निर्मल तेजी, पूर्व पार्षद
पिछले कई सालों से सड़क नहीं बनी। सड़क पर गड्ढे हो चुके हैं। यहां से निजी स्कूलों की बसें गुजरती हैं। जिसके चलते हादसे की आशंका बनी रहती है। 7 अक्टूबर को जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ।
-राहुल बालोटिया, आशापूर्णा नगर
पिछले कई सालों से सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हैं। बारिश के समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। जिससे परेशान होकर रास्ता रोक विरोध-प्रदर्शन करना पड़ा।
-रेखा बालोटिया, न्यू शक्ति नगर
सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के समय बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। कई बार ज्ञापन देकर सड़क निर्माण की मांग की। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान है।
-सुमित्रा, न्यू शक्ति नगर
