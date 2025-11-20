Pali News : लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, महिलाएं बोलीं: सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे...

स्थानीय निवासियों ने बताया कि रेलवे फाटक के पास से शुरू होकर 72 फीट बालाजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। बरसात के बाद से हालात और बिगड़ गए हैं। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने से दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से मिलकर गुहार लगाई गई, लेकिन आश्वासन छोड़ कुछ नहीं मिला। मजबूरन गुरुवार को लोगों ने सड़क के बीच बलियां लगाकर रास्ता रोक दिया। सूचना के बाद औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद नगर निगम के जेईएन योगेश सिंगाडि़या आए। उन्होंने लोगों से समझाइश करते हुए सड़क पर पड़े गड्ढों में जीकराडलाने का आश्वासन दिया।