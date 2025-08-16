भगवान कृष्ण का किया गुणगान, गूंजा जयकारा

जन्माष्टमी पर पाली में भगवान कृष्ण का जयकारा गूंजा। शहर के व्यंक्टेश मार्ग िस्थत रंगजी मंदिर से बैण्ड बाजों की मधुर धुन और जयकारों के साथ शोभायात्रा निकाली गई। जो गोपीनाथ मंदिर, पानी दरवाजा, बादशाह का झण्डा, जर्दा बाजार, सर्राफा बाजार, उदयपुरिया बाजार, गुलजार चौक, पुरानी सब्जी मंडी, रुई कटला, नाइयों की ढाल, प्यारा चौक, सोमनाथ, घी का झण्डा, फतेहपुरिया बाजार होकर वापस रंगजी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। मार्ग में पग-पग पर शहरवासियों ने फूल बरसाकर शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा में पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व नगर परिषद सभापति महेन्द्र बोहरा, राकेश भाटी आदि ने भगवान के दर्शन कर शहर व देश के खुशहाली की कामना की।
नाइयों की ढाल पर युवाओं ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। शोभायात्रा के सोमनाथ पहुंचने पर पानी की बौछारों के बीच मटकी फोड़कर कृष्ण भक्तों ने दही-माखन चुराया।