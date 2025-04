शादी के बाद पत्नी के थे अवैध संबंध, पति को लग गई भनक और फिर उस रात छत पर इस हाल में मिले दोनों

Rajasthan Crime News: उसके मामा के बेटे निर्मलनाथ को रात में मार दिया छत पर जाकर देख ले। इस पर रमेशनाथ ने घर की छत पर जाकर देखा तो रक्तरंजित 2 शव पड़े थे।

पाली•Apr 18, 2025 / 11:40 am• Akshita Deora

आरोपी आशुनाथ

Double Murder Of Wife And Her Lover: रायपुर मारवाड़ के बर क्षेत्र के ग्राम आसन जिलेलाव में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

