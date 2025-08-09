Raksha Bandhan 2025 : राजस्थान की रोडवेज बसों में महिलाओं ने की नि:शुल्क यात्रा, पैर रखने की नहीं मिली जगह

रक्षा बंधन को लेकर जिले में सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा। बहनें सज-धज कर कुमकुम, मोली, श्रीफल, मिष्ठान, चावल व राखी आदि थाली में सजाकर भाइयों के घर पहुंची। वहां भाई-भाभी सहित परिजनों ने उनका स्वागत किया। बहनों ने रोली-तिलक लगाकर भाइयों की आरती उतारी और मुंह मीठा कराकर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने उपहार देकर उनका जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। भाभी ने अपनी नणदों को भाई के साथ भोजन करवाया। माता-पिता ने बेटी का लाड लडाया।