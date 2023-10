छोटी सी बात को लेकर यहां दो पक्ष भिड़े, लाठियों व सरियों से जमकर की मारपीट, छह घायल, Watch Video

छोटी सी बात को लेकर यहां दो पक्ष भिड़े, लाठियों व सरियों से जमकर की मारपीट, छह घायल, Watch Video

पालीPublished: Oct 04, 2023 03:22:56 pm Submitted by: Suresh Hemnani

Fight Between Two Parties in Pali : घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती

हमले में घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन।

Fight Between Two Parties in Pali : पाली के सदर थाना क्षेत्र के भांगेसर गांव में मंगलवार देर शाम छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान लाठी व सरियों से मारपीट की। जिसमें दोनों पक्षों के 6 से 7 लोग घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका उपचार जारी है।