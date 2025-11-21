राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, यूपी से 5 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे

कार्यवाहक थानाप्रभारी राजकुमार सैनी व मुख्य आरक्षी बलराम धायल ने बताया कि राबड़ियावास सरहद स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री के प्री-हीटर में आग लगने से लिफ्ट में फंसने से श्रमिक उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के भोरही निवासी पप्पु कुमार कोयरी (30) पुत्र दुर्गाप्रसाद, मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी अजय कुमार कोयरी (21) पुत्र बंश नारायण व मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी गोविन्द कोयरी (25) पुत्र श्रीधरभरण की झुलसने से मौत हो गई। मृतक तीनों श्रमिकों के परिजन उत्तरप्रदेश से यहां पहुंचने पर रास थाना पुलिस मृतक के शवों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। तब तक तीनों मृतक श्रमिकों के शव ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाए हैं।