पाली

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, यूपी से 5 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे

ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र के राबडिय़ावास सरहद स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री में एक हादसे में तीन श्रमिकों की झुुलसने से मौत, मृतक तीनों श्रमिकों के शव ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाए, परिजनों के यहां पहुंचने पर होगा पोस्टमार्टम।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Suresh Hemnani

Nov 21, 2025

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झ़ुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, उत्तरप्रदेश से 5 दिन पहले ही मजदूर करने आए थे

ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र के राबडिय़ावास सरहद स्थित सीमेंट फैक्ट्री। जहां शुक्रवार को तीन श्रमिकों की झुलसने से मौत हो गई।

बाबरा(पाली)। ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र के राबड़ियावास सरहद स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह एक हादसे में तीन श्रमिकों की झुलसने से मौत हो गई। मृतक तीनों श्रमिकों के शव ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाए हैं। मृतक श्रमिकों के परिजन उत्तर प्रदेश से यहां पहुंचने पर पुलिस शव पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगी। कार्यवाहक रास थानाप्रभारी राजकुमार सैनी, एएसआइ रोहिताश कुमार, मुख्य आरक्षी बलराम धायल मय रास थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे।

कार्यवाहक थानाप्रभारी राजकुमार सैनी व मुख्य आरक्षी बलराम धायल ने बताया कि राबड़ियावास सरहद स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री के प्री-हीटर में आग लगने से लिफ्ट में फंसने से श्रमिक उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के भोरही निवासी पप्पु कुमार कोयरी (30) पुत्र दुर्गाप्रसाद, मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी अजय कुमार कोयरी (21) पुत्र बंश नारायण व मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार जमुई निवासी गोविन्द कोयरी (25) पुत्र श्रीधरभरण की झुलसने से मौत हो गई। मृतक तीनों श्रमिकों के परिजन उत्तरप्रदेश से यहां पहुंचने पर रास थाना पुलिस मृतक के शवों का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। तब तक तीनों मृतक श्रमिकों के शव ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय स्थित मोर्चरी में रखवाए हैं।

मजदूरी के लिए चार-पांच दिन पहले ही आए थे

तीनों युवक ठेकेदार के अधीन मजदूरी करने के लिए उत्तरप्रदेश से यहां पर चार-पांच दिन पहले ही आए थे, जो सीमेंट फैक्ट्री स्थित लेबर कॉलोनी में रह रहे थे। सीमेंट फैक्ट्री में प्री-हीटर में सुबह लिफ्ट पर में फंसने से तीनों श्रमिकों की मौत हो गई।

सुरक्षा में कही लापरवाही तो नही ! तीन श्रमिकों की दर्दनाक मौत

सीमेंट फैक्ट्री में हुए इस हादसे पर यह भी बताया जा रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री में क्लिन में सैकड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता हैं। सुरक्षा इंतजाम में लापरवाही के चलते प्री-हीटर में आग से लिफ्ट जाम हो गई। इससे लिफ्ट में फंसे तीनों श्रमिक बुरी तरह से झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। इसी फैक्ट्री में पिछले दिनों सुरक्षा कारणों में ढि़लाई बरतने के आरोप में सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था।

पुलिस व आरएसी का जाब्ता तैनात

हादसे के बाद एतियातन सुरक्षा के मध्यनजर रास थाने से कार्यवाहक थानाप्रभारी राजकुमार सैनी, एएसआइ रोहिताश कुमार, मुख्य आरक्षी बलराम धायल सहित रास थाना पुलिस के साथ आरएसी बल के जवान तैनात रहे।

Updated on:

21 Nov 2025 07:14 pm

Published on:

21 Nov 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, यूपी से 5 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे

