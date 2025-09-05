VIDEO : पाली में ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस, नबी की शान में गूंजे नारे, लंगर व मिठाई वितरण

Eid Miladunnabi 2025 : पाली।पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म दिन ईद मिलादुन्नबी पर हर तरफ खुशी छाई। मुस्लिम भाइयों ने नबी की शान में नारे लगाए। पैगम्बर मोहम्मद साहब के आमद के समय सादिक (अल सुबह तक ) अल्लाह के बंदों ने फज्र की नमाज अदा की। अल्लाह की इबादत की। मोमिनों ने सलातो सलाम का नजराना पैगम्बर साहब को पेश किया। ईद मिलादुन्नबी को लेकर सुबह 8 बजे नाडी मोहल्ला मिलाद चौक में अंजुमन सिरतुन्नबी कमेटी सदर हाजी मोहम्मद रफीक गौरी के नेतृत्व में तकरीर कार्यक्रम हुआ। जिसमें मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी ने पैगम्बर मोहम्मद के जीवन अखलाक व किरदार पर तकरीरी की। उन्होंने कहा कि नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत आलमीन बन कर आए। उन्होंने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीता और इस्लाम को नई ऊंचाई दी।
समस्त पाली जिला मुस्लिम समाज प्रवक्ता शकील अहमद नागौरी ने बताया कि तकरीर के बाद नाडी मोहल्ला से नारों और स्पीकरों पर गूंजते नबी के गीतों के साथ जुलूस निकाला। जुलूस केरिया दरवाजा, बादशाह का झण्डा, गजानंद मार्ग, जंगीवाडा, पुराना बस स्टैण्ड, नवलखा रोड, जाकिर हुसैन प्याऊ, प्यारा चौक, रुई कटला, सर्राफा बाजार होते हुए वापस नाडी मोहल्ला पहुंचकर समाप्त हुआ।
जुलूस का मार्ग में कई जगह स्वागत किया। सर्राफा बाजार के व्यापार मंडल के साथ विधायक भीमराज भाटी, पं. शम्भूलाल शर्मा, पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़, कैलाश टवाणी, विजयराज सोनी, हरि भाई व्यास, गोपाल भाई आदि ने मुस्लिम समाज सदर मोहम्मद हकीम, कमेटी सदर गौरी, हाजी मेहबूब टी, सलीम मिस्कीन आदि का स्वागत किया।
जुलूस के दौरान युवा मेरे नबी जैसा कोई नहीं..., सोणा आया... जैसे इस्लामी नगमे गाते चले। नाडी मोहल्ला पहुंचने पर लंगर ए मोहम्मद तकसीम किया। जुलूस व कार्यक्रम में मेहबूब खिंवाड़ा, मकसूद अली चूड़ीगर, रफीक अब्बासी, इकबाल नगर, शौकत शाह, जाकिर गौरी, हाजी फरीद छीपा आदि ने सहयोग किया।
नबी के जन्म की खुशी में मुस्लिम भाइयों ने परिचितों व रिश्तेदारों में मिठाई बांटी। एक-दूसरे को पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म दिन की मुबारकबात दी। फातिहा ख्वानी कर एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाया।
अंजुमन सीरतुन्नबी प्रवक्ता आमीन अली रंगरेज़ ने बताया कि नाडी मोहल्ला मिलाद चौक में झांकियों में प्रथम इंदिरा कॉलोनी तथा खरादियों की गली, द्वितीय बूसी गली, तृतीय स्थान पर अरान अली डायर नाडी मोहल्ला रहे। मोहल्ला सजावट में जंगीवाड़ा चौक प्रथम, सिपाहियों का वास द्वितीय व छीपों का हेटला वास जाकिर हुसैन रोड तृतीय रहे। मकान सजावट में अबरार हुसैन प्यारा चौक रहे। इन सभी को सदर गौरी ने शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।