VIDEO : पाली में ईद मिलादुन्नबी पर निकला जुलूस, नबी की शान में गूंजे नारे, लंगर व मिठाई वितरण

Eid Miladunnabi 2025 : पाली।पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म दिन ईद मिलादुन्नबी पर हर तरफ खुशी छाई। मुस्लिम भाइयों ने नबी की शान में नारे लगाए। पैगम्बर मोहम्मद साहब के आमद के समय सादिक (अल सुबह तक ) अल्लाह के बंदों ने फज्र की नमाज अदा की। अल्लाह की इबादत की। मोमिनों ने सलातो सलाम का नजराना पैगम्बर साहब को पेश किया। ईद मिलादुन्नबी को लेकर सुबह 8 बजे नाडी मोहल्ला मिलाद चौक में अंजुमन सिरतुन्नबी कमेटी सदर हाजी मोहम्मद रफीक गौरी के नेतृत्व में तकरीर कार्यक्रम हुआ। जिसमें मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी ने पैगम्बर मोहम्मद के जीवन अखलाक व किरदार पर तकरीरी की। उन्होंने कहा कि नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत आलमीन बन कर आए। उन्होंने अपने अखलाक से लोगों का दिल जीता और इस्लाम को नई ऊंचाई दी।