Video : सड़क पर हंगामा : पार्किंग समस्या को लेकर युवक ने अर्धनग्न होकर जताया विरोध, टायर जलाया

उन्होंने आरोप लगाया कि इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला इमारत में पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद वहां रहने वाले लोग गाड़ियांसड़क किनारे खड़ी कर देते हैं। इससे रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। युवकों ने कहा कि लंबे समय से इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे हादसे का भी खतरा रहता है। सड़क के दोनों ओर खड़ीगाड़ियों से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। अचानक हुए इस विरोध-प्रदर्शन से वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया।