पाली

VIDEO : सड़क पर हंगामा : पार्किंग समस्या को लेकर युवक ने अर्धनग्न होकर जताया विरोध, टायर जलाया

पाली शहर के ​शिवाजी सर्किल से इन्द्रा कॉलोनी जाने वाले मार्ग का मामला

पाली

Suresh Hemnani

Aug 22, 2025

Video : सड़क पर हंगामा : पार्किंग समस्या को लेकर युवक ने अर्धनग्न होकर जताया विरोध, टायर जलाया
पाली शहर के ​शिवाजी सर्किल से इन्द्रा कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर पार्किंग की समसया के विरोध में टायर जलाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करता युवक।

Pali News : पाली शहर में पार्किंग समस्या को लेकर शुक्रवार दोपहर को हंगामा हो गया। शिवाजी सर्किल से इन्द्रा कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक युवक अर्धनग्न होकर सड़क के बीच बैठ गया और टायर जलाकर विरोध जताया। इस दौरान उसके साथ कई युवक और मौजूद रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन्द्रा कॉलोनी क्षेत्र में बनी एक बहुमंजिला इमारत में पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद वहां रहने वाले लोग गाड़ियांसड़क किनारे खड़ी कर देते हैं। इससे रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। युवकों ने कहा कि लंबे समय से इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे हादसे का भी खतरा रहता है। सड़क के दोनों ओर खड़ीगाड़ियों से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। अचानक हुए इस विरोध-प्रदर्शन से वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने युवक से समझाइश कर वहां से हटाया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी पार्किंग समस्या को लेकर आक्रोश देखने को मिला। हंगामे के दौरान दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।

Published on:

22 Aug 2025 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / VIDEO : सड़क पर हंगामा : पार्किंग समस्या को लेकर युवक ने अर्धनग्न होकर जताया विरोध, टायर जलाया

