पाली

Watch Video : पाली में निकली भटियाणी माता की शोभायात्रा, ढोल-नगाड़ों, झांकियों और फूलों की वर्षा ने मोहा मन

पाली शहर के धानमंडी जुनी कचहरी स्थित माता राणी मंदिर में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

पाली

image

Suresh Hemnani

Nov 26, 2025

Watch Video : पाली में निकली भटियाणी माता की शोभायात्रा, ढोल-नगाड़ों, झांकियों और फूलों की वर्षा ने मोहा मन

पाली शहर में निकाली गई शोभायात्रा में ढोल-थाली पर नृत्य करते कलाकार।

Pali News : पाली शहर में बैण्ड बाजों की मधुर धुन पर नृत्य करते युवा..., माता राणी भटियाणी का जयकारा लगाते माता के भक्त..., कलश धारण कर चलती महिलाएं... कमोबेश ऐसे ही नजारें बुधवार को धानमंडी जुनीकहचरी परिसर िस्थत माता राणी भटियाणी मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा में दिखे।

मंदिर में सुबह माता का फूलों व आभूषणों से श्रृंगार किया गया। माता के दरबार से ढोल की थाप व थाली की झनकार के साथ बजते घंटे-घडि़याल की ध्वनि संग शोभायात्रा निकाली गई। जिसमे सिर पर कलशधारी महिलाएं मंगल गान करते हुए चली। युवा माता के जयकारें लगाते चले। शोभायात्रा सोमनाथ, भैरूघाट, पानी दरवाजा, फतेहपुरिया बाजार, सर्राफा बाजार, उदयपुरिया बाजार, पुराना बस स्टैण्ड, रुई कटला होते हुए वापस जुनी कचहरी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई।

झांकियों ने मोह मन

शोभायात्रा में अयोध्या में विराजमान रामलला की झांकी सजाई गई। जिसमे प्रभु राम का स्वांग रचा युवक आकर्षण का केन्द्र रहा। इसके साथ ही राधा-कृष्ण, माता काली सहित अन्य झांकियों को शहरवासी अपलक अनिहारते रह गई। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने पर प्रसाद का वितरण किया गया।

फूल बरसाकर किया स्वागत

शोभायात्रा शहर के जिस मार्ग से गुजरी शहरवासियों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। रथ में सजी माता की तस्वीर के समक्ष शीश नवाकर मंगल कामना की। शोभायात्रा में मंदिर अध्यक्ष चंपालाल भाटिया, गादीपति दिनेश राठौड़, गौतम प्रजापत, सुरेन्द्र शर्मा, आकाश गहलोत, पुलकित जैन, स्वरूप कंवर महिला मंडल की संतोष शर्मा, बसन्ती देवी राठौड़, नैनी बाई सहित अन्य ने सहयोग किया।

Published on:

26 Nov 2025 06:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : पाली में निकली भटियाणी माता की शोभायात्रा, ढोल-नगाड़ों, झांकियों और फूलों की वर्षा ने मोहा मन

पाली

राजस्थान न्यूज़

