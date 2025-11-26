Watch Video : पाली में निकली भटियाणी माता की शोभायात्रा, ढोल-नगाड़ों, झांकियों और फूलों की वर्षा ने मोहा मन

मंदिर में सुबह माता का फूलों व आभूषणों से श्रृंगार किया गया। माता के दरबार से ढोल की थाप व थाली की झनकार के साथ बजते घंटे-घडि़याल की ध्वनि संग शोभायात्रा निकाली गई। जिसमे सिर पर कलशधारी महिलाएं मंगल गान करते हुए चली। युवा माता के जयकारें लगाते चले। शोभायात्रा सोमनाथ, भैरूघाट, पानी दरवाजा, फतेहपुरिया बाजार, सर्राफा बाजार, उदयपुरिया बाजार, पुराना बस स्टैण्ड, रुई कटला होते हुए वापस जुनी कचहरी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई।