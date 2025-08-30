Watch Video : रानीखेत एक्सप्रेस का इंजन हाफा : एक घंटे से ज्यादा देरी तक राजकीयवास में खड़ी रही ट्रेन, यात्री हुए परेशान

जानकारी के अनुसार पाली की तरफ से आने वाली रानीखेत एक्सप्रेस जब राजकीयावास रेलवे स्टेशन से आगे फाटक के पास पहुंची तो उसके इंजन में से धुंआ उठने लगा और इंजन हाफ गया, जिसके बाद ट्रेन को फाटक के पास रोका गया, काफी मशक्कत के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी जिसके कारण करीब 20 से 25 मिनट तक ट्रेन फाटक के पास खड़ी रही । जिसके बाद ट्रेन को पुनः बैक राजकीयवास रेलवे स्टेशन पर ले जाकर खड़ा किया गया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। राजकीयवास रेलवे स्टेशन पर काफी मशक्कत करने के बाद भी जब इंजन की तकनीकी खराबी सही नहीं हुई तो मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से इंजन को मंगवाया गया । जिस पर रानीखेत एक्सप्रेस के हांफे हुए इंजन को हटवा कर मारवाड़ जंक्शन से पहुंचे इंजन को ट्रेन से जोड़ कर मारवाड़ जंक्शन के लिए रवाना किया गया ।