Watch Video : जवाई बांध के गेटों से छलकी खुशी, तेहरा में से 8 गेट खुले

सुमेरपुर (पाली)। पश्चिमी राजस्थान के जवाई बांध के गेट दसवीं बार शनिवार दोपहर खोले गए। बांध के गेट खोलने से पहले कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पूजन किया। उन्होंने बटन दबाकर गेट नंबर-2, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने गेट नंबर-4 व सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने गेट नंबर-10 खोला। इसके बाद जल आवक बढ़ने पर 13 में से 8 गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के दौरान बड़ी संख्या में लोग जवाई बांध पहुंचे। गेट से नीचे खड़े लोग लोगाें ने नदी में पानी बहाव होते ही जयकारे लगाए। बांध का गेट 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 को 6 फीट तक खोलकर पानी की निकासी की गई। अधिशासी अभियंता राज भंवरायत ने बताया कि जवाई बांध की अधिकतम क्षमता 7327.50 मिलियन क्यूबिक फीट है। बांध में सुबह 11 बजे तक गेज 59.55 फीट और भराव क्षमता 6883.00 मिलियन घन फीट दर्ज की गई। बांध का गेज गेट खोलने के दौरान 60 फीट पार हो चुका था।