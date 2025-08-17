Watch Video : यहां 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद लिखे सवालों के जवाब

परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय के 16 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह सात बजे से ही अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। बांगड़ स्कूल, बांगड़ कॉलेज के साथ सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा से एक घंटा पहले ही कतार लगी। अभ्यर्थियाें के केन्द्र में प्रवेश से पहले पूरी बांहों के शर्ट खुलवाए गए। हाथों में पहनी मोली, राखी सहित अन्य धागों आदि को खुलवाया गया। कई अभ्यर्थी निर्देशों के बावजूद जिंस सहित अन्य पोषाक में पहुंचे। उनको पोषाक बदलकर आने के लिए वापस भेजा गया। ऐसा करने में कुछ अभ्यर्थियों को कम समय मिला। जिससे वे काफी परेशान हुए।