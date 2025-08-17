Patrika LogoSwitch to English

पाली

Watch Video : यहां 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद लिखे सवालों के जवाब

पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा : जिला मुख्यालय के 16 परीक्षा केन्द्रों पर दो पारी में हुई परीक्षा

पाली

Suresh Hemnani

Aug 17, 2025

Watch Video : यहां 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद लिखे सवालों के जवाब
पाली शहर के एक परीक्षा केन्द्र के बाहर जांच के बाद प्रवेश करते अभ्यर्थी।

Patwari Direct Recruitment Exam : पाली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। जिला मुख्यालय के 16 परीक्षा केन्द्रों पर दो पारी में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने सवालों के जवाब लिखे। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की कड़ी जांच की गई।

परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय के 16 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह सात बजे से ही अभ्यर्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। बांगड़ स्कूल, बांगड़ कॉलेज के साथ सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा से एक घंटा पहले ही कतार लगी। अभ्यर्थियाें के केन्द्र में प्रवेश से पहले पूरी बांहों के शर्ट खुलवाए गए। हाथों में पहनी मोली, राखी सहित अन्य धागों आदि को खुलवाया गया। कई अभ्यर्थी निर्देशों के बावजूद जिंस सहित अन्य पोषाक में पहुंचे। उनको पोषाक बदलकर आने के लिए वापस भेजा गया। ऐसा करने में कुछ अभ्यर्थियों को कम समय मिला। जिससे वे काफी परेशान हुए।

फेशरिर्डर से किया सत्यापन

अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेजों का प्रवेश से पहले बारीकी से निरीक्षण किया गया। उनकी फेशरिर्डर से जांच की गई। जिससे डमी अभ्यर्थी केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सके। परीक्षा केन्द्रों पर महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश बाद उनके परिजन केन्द्रों के बाहर बैठे रहे। कई महिला अभ्यर्थियों के परिजन पेड़ों व दुकानों आदि के शेड के नीचे बच्चों के साथ खेलते रहे।

इतने अभ्यर्थियाें ने दी परीक्षा

पहली पारी- पंजीकृत अभ्यर्थी: 5700, उपिस्थत: 4973, अनुपिस्थत: 727

दूसरी पारी- पंजीकृत अभ्यर्थी: 5696, उपिस्थत 5062, अनुपिस्थत: 634

Published on:

17 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : यहां 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने कड़ी जांच के बाद लिखे सवालों के जवाब

