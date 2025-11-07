पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से 6 लोगों की किस्मत चमक गई। भमका उथली हीरा खादन क्षेत्र में 6 पार्टनरों के 5 हीरे एक साथ मिले हैं। जिसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख के आसपास आंकी गई है।
बृजेन्द्र कुमार शर्मा, विनोद ओमरे, रामकरण नायक, सूर्यभान सिंह, गुलाब सिंह और पुष्पेन्द्र पाठक ने एक साथ मिलकर भमका क्षेत्र में हीरा खदान में हीरा खदान की जमीन को पट्टे पर लिया था। सभी पार्टनर किसान हैं। हीरा निलामी से मिलने वाली राशि को आपस में बांटेंगे।
हीरा पारखी के अनुसार, 0.74 कैरेट, 2.29 कैरेट, 0.77 कैरेट, 1.08 कैरेट और 0.91 कैरेट के हीरे हैं। जिनका कुल वजन 5.79 कैरेट है। इसमें 3 हीरे जेम क्वालिटी के हैं। जिनकी बाजार में अच्छी कीमत और मांग है।
बड़ी खबरेंView All
पन्ना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग