पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना में इस बार 6 किसानों की किस्मत चमकी है।

पन्ना

image

Himanshu Singh

Nov 07, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से 6 लोगों की किस्मत चमक गई। भमका उथली हीरा खादन क्षेत्र में 6 पार्टनरों के 5 हीरे एक साथ मिले हैं। जिसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख के आसपास आंकी गई है।

एक साथ 6 साथियों ने लिया था पट्टा

बृजेन्द्र कुमार शर्मा, विनोद ओमरे, रामकरण नायक, सूर्यभान सिंह, गुलाब सिंह और पुष्पेन्द्र पाठक ने एक साथ मिलकर भमका क्षेत्र में हीरा खदान में हीरा खदान की जमीन को पट्टे पर लिया था। सभी पार्टनर किसान हैं। हीरा निलामी से मिलने वाली राशि को आपस में बांटेंगे।

तीन हीरे जेम क्वालिटी मिले

हीरा पारखी के अनुसार, 0.74 कैरेट, 2.29 कैरेट, 0.77 कैरेट, 1.08 कैरेट और 0.91 कैरेट के हीरे हैं। जिनका कुल वजन 5.79 कैरेट है। इसमें 3 हीरे जेम क्वालिटी के हैं। जिनकी बाजार में अच्छी कीमत और मांग है।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

बड़ी खबरें

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

पन्ना

'भाजपा नेता आता था घर, पति को पिलाता था शराब', महिला ने लगाए गंभीर आरोप

sexual harassment case
पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond
पन्ना

एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

Police Team Attacked
पन्ना

अभी-अभी..एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को मारी गोली..

panna
पन्ना
