पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से 6 लोगों की किस्मत चमक गई। भमका उथली हीरा खादन क्षेत्र में 6 पार्टनरों के 5 हीरे एक साथ मिले हैं। जिसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख के आसपास आंकी गई है।