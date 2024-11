Parenting Tips: बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का रखें खास ख्याल, अपनाएं ये आसान टिप्स

1. सही कपड़े पहनाएं (Dress Your Kids According To Weather) बदलते मौसम में बच्चों के कपड़े बहुत अहम होते हैं। ठंड के मौसम में उन्हें गर्म और मुलायम कपड़े पहनाएं, लेकिन जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाए, तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि उनके कपड़े न बहुत मोटे हों, न बहुत पतले, ताकि उनका शरीर बाहर के तापमान के हिसाब से आरामदायक महसूस कर सके।

2. खानपान का रखें ध्यान (Take Care Of Your Kids Diet) बदलते मौसम में बच्चों को सेहतमंद खाना देना बेहद जरूरी है। सर्दी में उन्हें सूप, खिचड़ी, हलवा जैसी चीजें खिलाएं, जो उनके शरीर को गर्माहट दे। गर्मी में ताजे फल, सब्जियां, और ठंडे खाद्य पदार्थ जैसे रायता, सलाद आदि देना फायदेमंद रहता है। साथ ही, तला-भुना और मसालेदार खाना कम से कम दें, क्योंकि ये बच्चों के पेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

3. इन्फेक्शन्स से बचाएं (Protect your Kids From Infections) मौसम में बदलाव के साथ बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बच्चों को स्वच्छ रखना जरूरी है। उन्हें अच्छे से हाथ धोने की आदत डालें, ताकि वायरस और बैक्टीरिया से बचाव हो सके। सर्दी में बच्चों को गर्म रखने के साथ-साथ नाक साफ करने के लिए नोजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. बाहर खेलने का समय सीमित करें बच्चों को बाहर खेलने का बहुत मन होता है, लेकिन बदलते मौसम में तेज धूप और उमस में उन्हें बाहर भेजने से बचें। खासकर दिन के तेज तापमान में उन्हें अधिक देर तक बाहर नहीं भेजें। सुबह और शाम के समय उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजें, जब मौसम ठंडा और आरामदायक हो।